علياء بوجسيم: قريباً سنرى لاعبات تنس إماراتيات في البطولات الدولية

لم تكن الرياضة بالنسبة لعضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الإمارات للتنس والبادل، علياء أحمد بوجسيم، مجرد هواية، بل كانت جزءاً أساسياً من حياتها منذ الطفولة، فقد نشأت في عائلة إماراتية ارتبط اسمها بالملاعب والإنجازات الرياضية؛ إذ مارس والدها أحمد بوجسيم كرة القدم وعدداً من الرياضات الأخرى بتميز في نادي النصر وأندية أخرى، فيما يُعد عمها الحكم المونديالي علي بوجسيم من أبرز حكام كرة القدم الذين أداروا مباريات في نهائيات كأس العالم. وقد أسهم هذا الإرث العائلي في تشكيل شخصيتها واهتماماتها منذ الصغر.

علياء بوجسيم متفائلة بمستقبل رياضة التنس في الإمارات خاصة بين الفتيات، إذ ترى أن اللعبة باتت أكثر انتشاراً، معربة عن ثقتها برؤية لاعبات تنس مواطنات يمثلن الإمارات في البطولات الدولية خلال المستقبل القريب.

النشأة الرياضية

تحدثت علياء بوجسيم عن نشأتها الرياضية، وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «نشأتي في عائلة لها تاريخ رياضي ترك أثراً كبيراً في شخصيتي. كنت منذ الصغر أعيش أجواء الرياضة والحديث عن المنافسة والانضباط، وهو ما جعل الرياضة جزءاً طبيعياً من حياتي، وغرس بي قيم العمل الجماعي والطموح والسعي إلى التميز».

وأضافت: «هذا الإرث لم يكن مجرد ذكريات، بل كان دافعاً للتوجه نحو العمل الرياضي وخدمة المجتمع، من خلال دعم الرياضة النسائية».

تعزيز التنس بين الفتيات

وخلال عضويتها في مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل، شاركت علياء في مبادرات هدفت إلى نشر ثقافة التنس بين الفتيات والأطفال.

وقالت: «عملنا على تعزيز مشاركة الفتيات في رياضة التنس عبر البرامج التدريبية والبطولات للفئات السنية المختلفة، بالتعاون مع الأكاديميات والأندية الرياضية، لتوسيع قاعدة الممارسين».

وأضافت: «العمل في الاتحاد أتاح لي فرصة متابعة بطولات دولية ومحلية في أبوظبي ودبي والفجيرة، والاطلاع على التجارب العالمية في تطوير رياضة التنس».

وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الفتيات الممارسات للتنس، موضحة: «هناك زيادة واضحة في أعداد الفتيات الممارسات للتنس، سواء من المواطنات أو المقيمات، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة».

وقالت علياء: «يمكن تعزيز انتشار التنس بين الفتيات من خلال إدخاله في المدارس وتنظيم فعاليات تعريفية تشجعهن على تجربة اللعبة، خاصة أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة جعلت ملاعبها وجهة للعديد من اللاعبين المصنفين عالمياً».

وأضافت: «تعلمت من والدي وعمّي أن النجاح في الرياضة لا يأتي مصادفة، بل هو نتيجة جهد وانضباط والتزام. والدي علمني الإصرار والعمل لتحقيق الأهداف، بينما كان لعمّي علي بوجسيم تأثير كبير في ترسيخ مفاهيم القيادة والعدل في العمل الجماعي».

رسالة للفتيات

واختتمت علياء بوجسيم برسالة للفتيات قائلة: «رسالتي لهن أن يؤمنّ بقدراتهن، وأن يجعلْن الرياضة جزءاً من أسلوب حياتهن. فالرياضة لا تصنع بطلات في الملاعب فقط، بل تبني شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات، وثقتي عالية بأن نشاهد في المستقبل لاعبات تنس مواطنات يمثلن الإمارات في البطولات الدولية».

