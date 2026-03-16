الصدارة تغري شباب الأهلي.. والجزيرة للتمسك بالمركز الثالث

تبدو الفرصة سانحة مجدداً أمام فريق شباب الأهلي للصعود مؤقتاً إلى صدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، عندما يحل عند الساعة 21:30 من مساء اليوم، ضيفاً على دبا في افتتاح الجولة الـ20 للمسابقة، وتقام في الوقت نفسه مواجهة مهمة بين الجزيرة وضيفه خورفكان.

ويحتل «فرسان دبي» المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر العين، ما يجعل الفوز في مواجهة اليوم فرصة لإرسال الضغط إلى «الزعيم»، الذي يخوض اختباراً صعباً أمام الوحدة غداً.

واستعاد فريق شباب الأهلي توازنه بانتصار عريض في الجولة الماضية بنتيجة 5-1 على حساب كلباء الذي جاء بعد تعادلين، وأرسل الفريق بالخماسية إنذاراً شديد اللهجة للفرق المنافسة، علماً بأن مدربه البرتغالي باولو سوزا استطاع أن يبتعد عن مرمى الانتقادات بتحسن أداء الفريق، ونجومية بعض اللاعبين في مقدمتهم محمد جمعة المنصوري.

ويمتلك شباب الأهلي رقماً دفاعياً لافتاً، إذ يعد الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف من ضربة رأس في الدوري هذا الموسم، في وقت استقبل فيه دبا العدد الأكبر من الأهداف الرأسية (9 أهداف).

وتصب الأرقام التاريخية في مصلحة شباب الأهلي، إذ فاز في آخر ست مواجهات أمام دبا في الدوري بنتيجة إجمالية بلغت 19-3، كما لم يخسر الفريق في آخر 21 مباراة أمام الفرق الصاعدة في دوري المحترفين (فاز 20 وتعادل مرة)، بينها 17 انتصاراً متتالياً.

في المقابل، يحتل «النواخذة» المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، وتمثل المباراة منعطفاً مهماً في مسيرته هذا الموسم، إذ يحتاج الفريق إلى الفوز للحفاظ على آماله في البقاء، خصوصاً أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق بحجم شباب الأهلي سيمنحه دفعة معنوية كبيرة.

ورغم أن الفريق يحتل المركز الأخير، إلا أن دبا يظهر تحسناً على أرضه، بعدما تجنب الخسارة في آخر ثلاث مباريات على ملعبه في الدوري (فاز مرتين وتعادل مرة)، بعد أن كان قد جمع نقطة واحدة فقط في أول ست مباريات خاضها على أرضه هذا الموسم.

الجزيرة - خورفكان

يسعى فريق الجزيرة إلى الحفاظ على المركز الثالث والإبقاء على فرصته في المنافسة على لقب المسابقة رغم صعوبتها، وذلك عندما يستقبل ضيفه خورفكان عند الساعة 21:30 على استاد محمد بن زايد، وهو يطمح إلى رد الدين لضيفه الذي فاز عليه في لقاء الذهاب 3-2.

ويملك «فخر أبوظبي» 34 نقطة في المركز الثالث، ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية في الدوري، وهو ما يقربه من معادلة أفضل سلسلة انتصارات له منذ الفترة بين فبراير وأبريل 2022، عندما حقق خمسة انتصارات متتالية.

ويعد الجزيرة الفريق الوحيد في الدوري هذا الموسم الذي لم يهدر أي نقطة بعد تقدمه في النتيجة، في مؤشر واضح إلى قدرته على إدارة المباريات عندما يتفوق.

في المقابل، يحتل خورفكان المركز التاسع برصيد 20 نقطة، ويدخل اللقاء بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الجزيرة، بعدما فاز في آخر مواجهتين بين الفريقين، ويسعى لتحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً في موسم واحد للمرة الأولى.

وتشهد مواجهات الفريقين عادةً معدلات تهديف مرتفعة، إذ سُجل 58 هدفاً في لقاءاتهما السابقة بمعدل 4.5 أهداف في المباراة الواحدة، كما شهدت آخر ثماني مباريات بينهما احتساب 14 ركلة جزاء، بواقع سبع لكل فريق.

والتقى الفريقان في 13 مباراة سابقة في دوري المحترفين، فاز الجزيرة في ست منها مقابل خمسة انتصارات لخورفكان، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، وسجل الجزيرة 34 هدفاً، مقابل 24 هدفاً لخورفكان.