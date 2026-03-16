الفلاسي: روح الفريق والانضباط سر نجاح «بالم 365»

أكد رئيس شركة كرة القدم في نادي «بالم 365»، علي الفلاسي، أن وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد وتصدره دوري الدرجة الثانية يعكسان العمل المنظم الذي يسير عليه النادي منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أن روح الفريق والانضباط كانا العاملين الأبرز في تحقيق هذه النتائج.

وقال الفلاسي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «نجح الفريق في بلوغ هذه المرحلة من البطولة بفضل الالتزام الكامل بتطبيق الخطط التي وضعناها منذ بداية الموسم، والتي ركزت على تحقيق أفضل النتائج والمنافسة بقوة، والوصول إلى مراحل متقدمة في بطولتي دوري الدرجة الثانية وكأس الاتحاد».

وأضاف: «ما يميز الفريق هذا الموسم هو روح الفريق الواحد، والانضباط داخل الملعب، إلى جانب اللعب بتركيز عالٍ طوال دقائق المباراة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة لدى اللاعبين بقدرتهم على التسجيل حتى في اللحظات الأخيرة».

وتابع: «نتطلع إلى مواصلة المشوار في البطولة، وتحقيق إنجازات جديدة للنادي»، مثمناً في الوقت ذاته «الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهازان الفني والإداري واللاعبون وجميع العاملين في النادي، والتي كان لها الدور الأبرز في تحقيق هذه النتائج الإيجابية».

يُذكر أن فريق «بالم 365» يتصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 43 نقطة بعد ختام الجولة الـ21، ليقترب خطوة مهمة من الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، في ظل الفارق النقطي المريح الذي يفصله عن صاحبي المركزين الثالث والرابع، الاتحاد وفرسان هسبانيا، ما يجعله في مقدمة الفرق المرشحة للصعود.

. فريق «بالم 365» يقترب من الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.