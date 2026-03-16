7 أرقام تاريخية ترفع درجة إثارة «كلاسيكو» الوحدة والعين

ترفع سبعة أرقام تاريخية من درجة إثارة مواجهة «كلاسيكو أبوظبي» بين الوحدة وضيفه العين في الساعة 21:30 من مساء الغد على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ20 من دوري المحترفين لكرة القدم، ويأتي اللقاء في ظل وضعية متباينة للفريقين، لكنه يظل مواجهة واعدة بالإثارة والمتعة.

تفوق عيناوي

التقى الوحدة والعين في 33 مواجهة بدوري المحترفين، وتفوق العين بتحقيقه 16 انتصاراً مقابل 10 انتصارات للوحدة، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل. ويُعد «الزعيم» أكثر الفرق فوزاً على «العنابي» في تاريخ المسابقة، يليه شباب الأهلي بـ13 انتصاراً، ثم الوصل بـ11 انتصاراً، والجزيرة بـ10 انتصارات.

أفضلية وحداوية حديثة

فرض الوحدة تفوقه في آخر ثلاث مواجهات متتالية في الكلاسيكو، بعدما فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة خلال الموسم الحالي، لكنه لم ينجح تاريخياً في الحفاظ على تفوقه أمام «البنفسجي» في أربع مباريات متتالية.

50 هدفاً للعين

على مدار 33 مباراة بين الفريقين، يتفوق العين هجومياً بعدما سجل 50 هدفاً في مرمى الوحدة، مقابل 32 هدفاً لـ«العنابي».

لابا وخريبين

يتصدر مهاجم العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، قائمة هدافي الكلاسيكو برصيد سبعة أهداف، يليه مهاجم الوحدة، الدولي السوري عمر خريبين، برصيد خمسة أهداف، بالتساوي مع المهاجم الدولي السابق سيباستيان تيغالي.

شباك نظيفة

يتساوى الفريقان هذا الموسم في عدد المباريات التي خرجا فيها بشباك نظيفة، بواقع ثماني مباريات لكل فريق، علماً بأن شباك كل منهما استقبلت 16 هدفاً.

26 مباراة بلا هزيمة

يواصل العين تألقه هذا الموسم محافظاً على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الـ19 توالياً، بعدما حقق 14 فوزاً مقابل خمسة تعادلات، كما رفع «الزعيم» سلسلة عدم الخسارة إلى 26 مباراة متتالية، لتصبح ثاني أطول سلسلة في تاريخ الاحتراف بعد الجزيرة الذي حقق 28 مباراة دون هزيمة.

استعادة التوازن

خسر الوحدة في آخر مباراة له بدوري أدنوك للمحترفين أمام بني ياس (0-1)، لكنه لم يتعرض لخسارتين متتاليتين منذ يناير 2025، ما يؤكد قدرة «العنابي» على استعادة توازنه سريعاً بعد أي تعثر.

. الوحدة يتفوق على العين في آخر ثلاث مواجهات متتالية.. فاز في مباراتين وتعادل في واحدة.