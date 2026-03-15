«زاندفورت» بطل «كأس كينلاند» في ختام موسم مضمار «جبل علي»

توج الجواد «زاندفورت» لمالكه أبو بكر إقدورا، وإشراف المدرب بوبات سيمار، بطلاً لـ «كأس كينلاند» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ، وجرى اليوم الأحد، في الشوط الخامس والرئيس في الحفل الختامي من موسم مضمار «جبل علي».

وتضمن الحفل الختامي، سبع أشواطٍ رعتها عدد من المؤسسات الوطنية، وبلغت إجمالي جوائزها المالية 576 ألف درهم.

واستهل الحفل، بالشوط الأول الذي امتد لمسافة 1200 متر، وخصص للخيول العربية الأصيلة للفئة المبتدئة من عمر 4 سنوات «إنتاج محلي»، وشهد مشاركة 16 خيلاً سعت للفوز بـ «كأس بورشه» البالغ مجموع جوائزه 50 ألف درهم، وكان الفوز من نصيب المهرة «كي تي النعامة» لخالد علي ثيبان، بإشراف المدرب محمد المحروقين، وقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي.

وواصلت الإثارة طريقها نحو الشوط الرئيس «كأس كينلاند» البالغ جوائزه 120 ألف درهم، ونافس على لقبه 12 من خيرة جياد مسافة الميل (1600 متر) رملي، ونجح خلاله الفارس تاغ أوشي في قيادة الجواد «زاندفورت» لقطع خط نهاية مسار الشوط بالمركز الأول، بزمن قدره دقيقة و36 ثانية و40 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 0.51 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «ذا آيس فينيكس» بشعار محمد الدبيبة، وإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن.

وفي باقي النتائج، شهد الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، مشاركة 16 خيلاً، تنافست على لقب «رمضان فست ستيكس» البالغ جوائزه 86 ألف درهم، وذهب الفوز لصالح الجواد «أشوان» المملوك للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس راي داوسون.

وتألق المهر «الليث ثاندر» لفريق «ليث رايسينغ» وإشراف المدرب مصبح المهيري، بعدما قاده الفارس ريتشارد مولن للفوز بلقب بطولة السرعة «كأس إي إس إس» التي جرت في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة للفئة المبتدئة من عر 3 سنوات فما فوق، وبلغت جوائزها 72 ألف درهم.

وتنافس 13 خيلاً على لقب «كأس كينلاند» للخيول المبتدئة، وجرى في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، تنافست على جوائز مالية قدرها 72 ألف درهم، وتوج باللقب المهر «رشوان» بشعار فريق «آر آر آر للسباقات»، بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشي.

وأكدت المهرة «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، جدارتها على صعيد مسافة 1800 متر، بعدما قاده الفارس برناردو بينيرو للظفر بجائزة سباق «بنك دبي التجاري» التي جرت في الشوط السادس، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» من عمر ثلاث سنوات، وبلغت جوائزها 76 ألف درهم.

واختتم الحفل بالشوط السابع الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» من عمر 3 سنوات فما فوق، ولمسافة 1950 متر، وشهد مشاركة 16 خيلاً تنافست للظفر بـ «كاس تاتر سالز» البالغ جوائزه 100 ألف درهم، وذهب الفوز خلاله لصالح الجواد «يوفراج» المملوك لـ «فايباهاف شاه»، وإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس أدري دي فريز.