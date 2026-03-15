شباب الأهلي يتحدى النصر على صدارة الـ «بلاي أوف»

يحلّ فريق شباب الأهلي لكرة السلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم، ضيفاً على النصر، في لقاء قمة، يتطلع إليه الفريقان لتحقيق انتصارٍ يهدي صاحبه الانفراد بصدارة مرحلة الذهاب في منافسات الـ«بلاي أوف» للدور نصف النهائي في بطولة الدوري العام، وتشهد في التوقيت ذاته استضافة البطائح لجاره الشارقة.

ويدخل شباب الأهلي والنصر، مواجهتهما وهما متشاركان الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منهما، في لقاء يبحث من خلاله كل من الفريقين عن انتصاره الثالث على التوالي، بعدما استهل «فرسان السلة» مرحلة الـ«بلاي أوف» في السابع من مارس الجاري، بانتصارٍ مستحق على البطائح «100-77»، ومن ثم الفوز يوم الأربعاء الماضي في ثانية الجولات على الشارقة «101-72»، في جولة شهدت فوز «العميد» على البطائح «107-97»، وسبقها النصر بالفوز في الجولة الافتتاحية على الشارقة «88-83».

وقضى نظام البطولة، بأن تخوض الفرق التي نجحت في إنهاء الدور التمهيدي بالمراكز الأربعة الأولى، وهي شباب الأهلي، والنصر، والشارقة، والبطائح، مرحلة الـ«بلاي أوف» للدور نصف النهائي، والمقامة بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، على أن يخوض كل فريق ست مواجهات، تسفر في ختامها نهاية الشهر الجاري، عن تحديد هوية صاحبي المركزين الأول والثاني، المتأهلين للمباراة النهائية.