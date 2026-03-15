7 مباريات في توقيت واحد.. «يونايتد» لتعزيز الصدارة والذيد يطارد الوصافة

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مواجهات الجولة الـ20 من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي تقام جميع مبارياتها في توقيت واحد عند الساعة العاشرة مساءً، وتشهد سبع مواجهات تتميز بالمنافسة القوية على تحقيق الانتصارات، سواء في صراع الصعود أو الهروب من مراكز الخطر.

ويستضيف «يونايتد» الفجيرة، بينما يستضيف العروبة نظيره الذيد، ويواجه فريق الإمارات ضيفه حتا. كما يلتقي الاتفاق مع الحمرية، ويستضيف «غلف يونايتد» فريق الجزيرة الحمراء، فيما يلتقي مصفوت مع «مجد»، ويواجه العربي فريق سيتي.

وتكتسب الجولة الحالية أهمية كبيرة، إذ يمكن لست مباريات أن تُحدث تغييرات واضحة في مراكز جدول الترتيب، خصوصاً في ظل غياب دبا الحصن، صاحب المركز الثاني، عن هذه الجولة، بسبب الانتظار.

ويتصدر الترتيب حالياً فريق يونايتد برصيد 40 نقطة، يليه دبا الحصن وصيفاً بـ36 نقطة، ثم الذيد ثالثاً برصيد 34 نقطة، والعربي رابعاً بـ32 نقطة، يليهما حتا والعروبة ولكل منهما 31 نقطة، ثم الفجيرة بـ30 نقطة، والإمارات بـ29 نقطة، و«غلف يونايتد» بـ20 نقطة، والحمرية بـ18 نقطة، و«سيتي» بـ16 نقطة، والجزيرة الحمراء بـ15 نقطة، ومصفوت بـ15 نقطة، ثم «مجد» بـ13 نقطة، وأخيراً الاتفاق بـ9 نقاط.

رد الاعتبار

وتبرز مواجهة «يونايتد» مع الفجيرة كإحدى أبرز مباريات الجولة، إذ يسعى «يونايتد» إلى تعزيز صدارته والابتعاد أكثر في القمة، كما يتطلع إلى رد الاعتبار بعد خسارته أمام الفجيرة بهدفين نظيفين في مباراة الدور الأول، في المقابل يأمل الفجيرة في استعادة توازنه بعد عدد من النتائج غير المرضية.

أهمية مضاعفة

وتكتسب مواجهة العروبة والذيد أهمية مضاعفة، إذ إن فوز الذيد سيمنحه فرصة التقدم إلى المركز الثاني لأول مرة في تاريخه، مستفيداً من غياب دبا الحصن عن الجولة، بينما في حال فاز العروبة فإنه سيقفز إلى المركز الثالث، ويعزز حظوظه في الدخول بقوة في سباق الصعود.

مواجهة صعبة

من جانبه، يدرك حتا أنه لا مجال لفقدان أي نقطة حتى نهاية الموسم إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصعود، وذلك عندما يحل ضيفاً على الإمارات في مواجهة صعبة خارج ملعبه، يتطلع من خلالها «الصقور» لتحقيق النتيجة الإيجابية الأفضل بملعبه وأمام جمهوره.

أنصاف الحلول

وفي صراع البقاء يقود لاعبا الاتفاق أحمد خليل إلى جانب الإيطالي ماريو بالوتيلي فريقهما في مباراة مهمة مع الحمرية، في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول، إذ إنه لا خيار أمام الاتفاق سوى الفوز للإبقاء على آمال البقاء قائمة في مواجهة أشبه بنهائي كأس، والتي يتطلع خلالها الحمرية لتحقيق نجاح جديد بعد تأهله لنصف نهائي كأس الاتحاد.

وينطبق الأمر ذاته على مواجهة «غلف يونايتد» والجزيرة الحمراء، حيث يسعى الأخير إلى تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه بعيداً عن حسابات الخطر.

كما تحمل مواجهة مصفوت ومجد طابعاً مهماً للفريقين من أجل تحسين موقعيهما في جدول الترتيب، فيما يدخل سيتي مباراته أمام العربي تحت ضغط كبير، إذ إن أي تعثر جديد قد يدخله مرحلة الخطر مع اقتراب الموسم من مراحله الأخيرة.