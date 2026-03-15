«وافية» و«عمار».. الأفضل في مهرجان «11 مارس للشطرنج»

افتتح الأمين المالي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية المستشار يوسف سعيد الكويتي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التسويق والشراكات المجتمعية عمر الوسواسي، مهرجان «11 مارس للشطرنج» الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في مستشفى كند بمدينة العين، وذلك ضمن النسخة الثالثة من المهرجان.

وأكد المستشار يوسف الكويتي في تصريحات صحافية، أن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية يواصل مشواره نحو الريادة والتميز من خلال إطلاق المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تسهم في نشر اللعبة وتعزيز حضورها في المجتمع، وصولاً إلى ترسيخ مكانة النادي كمؤسسة رياضية مجتمعية تسعى إلى خدمة المجتمع وتنمية القدرات الفكرية لدى مختلف الفئات. وشهد المهرجان منافسات قوية أقيمت على مدار تسع جولات وفق النظام السويسري، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز بطلة الإمارات للسيدات ولاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وافية المعمري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما نال بطل الإمارات اللاعب عمار السدراني جائزة أفضل لاعب إماراتي.