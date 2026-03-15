عدنان الهولي: اللقب الـ 14 يعكس مكانة البطائح في كرة الصالات

أهدى المدير الفني لفريق كرة قدم الصالات بنادي البطائح، عدنان محمد الهولي، إنجاز الفوز بكأس الإمارات لكرة الصالات إلى روح والدته التي توفيت في شهر يناير الماضي، مؤكداً أن التتويج يعكس المكانة المميزة التي بات يحتلها النادي في بطولات كرة الصالات على مستوى الدولة.

وتوج البطائح بلقب كأس الإمارات لكرة قدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق الإقامة وشؤون الأجانب – دبي بنتيجة 4-3 في مباراة الإياب من الدور النهائي التي أقيمت مساء أول من أمس.

وقال الهولي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «أهدي هذا الإنجاز الغالي إلى روح والدتي التي انتقلت إلى جوار ربها في شهر يناير الماضي، كما أهديه إلى مدينة البطائح، وإلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمد عبدالله بن حليس، وإلى جميع أفراد النادي على دعمهم المستمر».

وأضاف: «الحمد لله على هذا الإنجاز الذي يمثل أول ألقابنا في الموسم الحالي، كما أنه اللقب رقم 14 في مسيرتي التدريبية مع نادي البطائح، إلى جانب بلوغنا المباراة النهائية للمرة الـ20، وهو إنجاز مهم يؤكد استمرار العمل الجاد والتخطيط الفني الدقيق للفريق خلال الفترة الماضية، بفضل دعم ورعاية مجلس إدارة النادي».

عائلة رياضية

وتابع الهولي: «نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين على المستويات الفنية والبدنية وحتى المجتمعية، وهو ما ساهم في تكوين عائلة رياضية متماسكة، نجحت في تحقيق هذا اللقب، وتطمح إلى المزيد من البطولات».

وأكمل: «أبارك للاعبين هذا الإنجاز، فهو أول ألقاب البطائح في الموسم الحالي، وطموحنا لا يتوقف عند هذا الحد، إذ نسعى إلى تحقيق الثنائية مع ختام منافسات بطولة الدوري».

منافسة قوية

وأشار إلى أن المنافسة في النسخة الحالية من كأس الإمارات كانت قوية، قائلاً: «الفوز باللقب لم يكن ممكناً لولا دعم إدارة النادي وجمهور الفريق، خصوصاً أن البطولة شهدت مستويات قوية من الفرق المشاركة، مثل كلباء وخورفكان، إلى جانب الوصيف فريق الإقامة وشؤون الأجانب – دبي، وكذلك شباب الأهلي ودبا الحصن في المراحل الأولى».

الالتزام والانضباط

وختم الهولي تصريحاته قائلاً: «هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لسنوات من العمل الجاد مع الفريق، ويؤكد أن الالتزام والانضباط والتخطيط الصحيح يمكن أن تقود إلى النجاحات المستمرة، وهو النهج الذي سنواصل العمل به للمنافسة على لقب الدوري».