محمد الرئيسي: البطائح باقٍ في «المحترفين».. ولا خوف عليه من الهبوط

أكد المدير الفني السابق لفريق البطائح، محمد الرئيسي، ثقته الكاملة بقدرة «الراقي» على البقاء في دوري المحترفين هذا الموسم، مشدداً على أن ما يملكه النادي من عناصر فنية مميزة وروح جماعية كفيلان بتجاوز المرحلة الحالية، وتحقيق الاستقرار المطلوب في النتائج.

وفاز البطائح على عجمان بهدف من دون رد يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الـ19 من دوري المحترفين، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ16 في المركز الـ13 (قبل الأخير) وبفارق نقطتين عن دبا صاحب المركز الأخير، ومتأخراً بفارق نقطتين عن الظفرة الذي يوجد في المركز الـ12.

وقال الرئيسي لـ«الإمارات اليوم»، إن البطائح يملك مقومات الفريق القادر على الاستمرار في دوري المحترفين، وإنه لا خوف على الفريق من الهبوط، إذ يضم لاعبين محترفين ومواطنين يمتلكون مستويات فنية عالية، ولدى كثير منهم خبرة كبيرة في المسابقة، وهو ما يمنح الفريق القدرة على المنافسة وتجنب الهبوط.

وأضاف: «أنا على يقين بأن البطائح سيبقى في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وما يحتاجه الفريق فقط هو بعض الاستقرار والتركيز في التفاصيل الصغيرة داخل المباريات».

وأشار الرئيسي إلى أن: «الفوارق التي حرمت البطائح تحقيق نتائج أفضل في بعض المباريات كانت بسيطة للغاية، خصوصاً أنه قدم مستويات جيدة أمام فرق قوية في الدوري، لكنه خسر في لحظات حاسمة أو في الدقائق الأخيرة، بسبب سوء الحظ وعدم التوفيق».

الاستقرار الفني

وأكد الرئيسي دعمه إدارة النادي فيما يتعلق بالاستقرار الفني داخل الفريق الأول، واستمرار الجهاز الفني بقيادة مدربه فرهاد مجيدي حتى نهاية الموسم.

وقال: «أنا دائماً مع الاستقرار الفني، لأن تغيير الأجهزة الفنية بشكل مستمر لا يساعد الفريق على التطور، وعندما يستقر الجهاز الفني، يبدأ اللاعبون في فهم طريقة اللعب بشكل أفضل، ويتحسن الأداء تدريجياً، فالاستقرار الفني هو أحد أهم العوامل التي تساعد أي فريق على تحقيق النتائج».

مجيدي واللاعبون

كما أبدى ثقته بقدرة المدرب الحالي للفريق فرهاد مجيدي على الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل النادي، مؤكداً أن البطائح يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على تقديم مستويات أفضل خلال الجولات المتبقية في الدوري.

وأضاف: «الفريق لا ينقصه الكثير، العناصر الموجودة جيدة، وهناك لاعبون يمتلكون الجودة والخبرة، ربما كان الفريق بحاجة إلى بعض الخيارات في مراكز معينة مثل الأطراف، لكن بشكل عام المجموعة الحالية قادرة على تقديم مستويات أفضل وتحقيق النتائج المطلوبة».

وأوضح: «حتى في المباريات التي لم يحقق فيها الفريق الفوز، كان واضحاً أن اللاعبين يقاتلون داخل الملعب، ويقدمون أداءً رجولياً، الفريق أصبح أكثر تنظيماً في المباريات الأخيرة، وظهر ذلك في بعض المباريات التي تعادل فيها أمام منافسين أقوياء، وكل ما كان ينقصه الحظ فقط».

رحيل أناتولي

وتحدث المدرب الوطني محمد الرئيسي عن رحيل مهاجم وهداف نادي البطائح السابق أناتولي أبانغ، خلال فترة الانتقالات الشتوية، معتبراً أن خروجه في هذا التوقيت لم يكن الخيار الأفضل للفريق.

وقال: «بصراحة كنت أتمنى أن يبقى أناتولي مع الفريق، خصوصاً أنه من العناصر المهمة التي قدمت الكثير للنادي في المواسم الماضية، اللاعب يمتلك خبرة كبيرة في الدوري، ويعرف جيداً أجواء المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى قدراته الهجومية التي كانت دائماً تمنح الفريق حلولاً في المباريات الصعبة».

وأوضح: «أناتولي كان لاعباً مؤثراً داخل الفريق، ويملك القدرة على حسم بعض اللقاءات بلمسة واحدة أو بمجهود فردي، وهذا النوع من اللاعبين دائماً يكون مهماً لأي فريق، خصوصاً في المراحل الصعبة من الموسم».

إمكانات كبيرة

وتحدث الرئيسي أيضاً عن تجربته مع البطائح، مؤكداً أنه لمس وجود إمكانات كبيرة داخل النادي، سواء على مستوى اللاعبين أو الإدارة.

وقال: «خلال تجربتي مع البطائح، وجدت أن النادي يملك عناصر ممتازة وإمكانات جيدة، هناك لاعبون لديهم وعي كروي كبير ويعرفون متطلبات المباريات، ربما الظروف لم تكن مثالية في بعض الفترات، لكن الفريق يملك الأساس الذي يمكن البناء عليه».