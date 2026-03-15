105 خيول تتنافس على ألقاب الحفل الختامي لموسم مضمار «جبل علي»

تتجه أنطار عشاق سباقات الخيل، اليوم، نحو مضمار «جبل علي» بانطلاق الحفل الختامي، المتضمن سبعة أشواط، يرعاها عدد من المؤسسات الوطنية، بإجمالي جوائز تبلغ 576 ألف درهم، ينافس على ألقابها 105 من خيرة الخيول المحلية والدولية.

ويستهل الحفل، بالشوط الافتتاحي المخصص للخيول العربية الأصيلة للفئة «المبتدئة» من عمر أربع سنوات، لمسافة 1200 متر رملي، للمنافسة على «كأس بورشه» البالغ إجمالي جوائزه 50 ألف درهم.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس والرئيس «كأس كينلاند» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» من عمر ثلاث سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 120 ألف درهم، وينافس على لقبه 12 من خيرة جياد مسافة الميل (1600 متر رملي)، يبرز منها الجواد الأعلى تصنيفاً «هيبنوس» بشعار فريق «وذنان للسباقات»، وإشراف المدرب حمد الجهني، في ظهورٍ أول للجواد البالغ من العمر أربع سنوات على مضمار «جبل علي» بعد ثلاث مشاركات قوية له هذا الموسم على مضمار «ميدان»، لم يخرج خلالها عن المراكز الثلاثة الأولى.

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «زاندفورت» المملوك لـ«أبوبكر قدورة» وإشراف المدرب بوبات سيمار، والطامح لانتصاره الثاني على التوالي على مضمار «جبل علي» بعد فوزه الأسبوع الماضي بلقب جائزة «جبل علي كلاسيك»، وحققها على مسافة أقصر اقتصرت على 1400 متر رملي.