درّاج فريق الإمارات يستعيد صدارة سباق «تيرينو - أدرياتيكو»

قدّم درّاج فريق «الإمارات - إكس آر جي»، المكسيكي إيزاك ديل تورو، أداءً هجومياً مميزاً في المرحلة الخامسة من سباق «تيرينو - أدرياتيكو» في إيطاليا، ليحلّ ثانياً خلف الدنماركي مايكل فالغرين (إي إف إديوكيشن إيزي بوست)، ويستعيد صدارة الترتيب العام قبل مرحلتين من النهاية.

امتدت المرحلة لمسافة 184 كلم من ماروتا - موندولفو إلى مومباروتشو، واحتوت على نحو 4000 متر من التسلق والتلال الحادة

وحقق فالغرين الفوز في المرحلة، فيما أطلق ديل تورو هجوماً حاسماً على الصعود الأخير ليبتعد عن منافسيه، ويقطع خط النهاية ثانياً بفارق ثوانٍ ثمينة أعادته إلى القميص الأزرق للمتصدر.

ويواصل ديل تورو البالغ 22 عاماً سلسلة الأداء القوي التي أشعلت مجريات السباق. وقال الدرّاج المكسيكي: «من الرائع أن أعود إلى قميص الصدارة، كانت مرحلة صعبة للغاية، والفريق عمل بشكل مذهل ليضعني في موقع جيد. لاتزال هناك مرحلتان صعبتان، وسنواصل القتال حتى النهاية».