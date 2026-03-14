رسالة ولاء في مدرجات الوصل خلال مواجهة دوري تحت 21 سنة

شهدت مباراة فريق الوصل أمام غالف ضمن منافسات دوري تحت 21 سنة، والتي أقيمت أمس على ملعب الوصل، لفتة وطنية لافتة عكست روح الانتماء والولاء للوطن، بعدما رُفعت لافتة وطنية عبّرت عن مشاعر الاعتزاز بالوطن والالتفاف حول قيادته الرشيدة.

وجاءت هذه المبادرة تزامناً مع توجهات القيادة في تعزيز التكاتف والتلاحم بين أفراد المجتمع وتوحيد الصفوف في مواجهة مختلف التحديات، وتجسيداً لقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" «الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مُرّة».

وأكدت هذه المبادرة حرص نادي الوصل على مواكبة مختلف المناسبات والرسائل الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن داخل الوسط الرياضي، بما يعكس روح الاتحاد والتلاحم المجتمعي التي تُعد إحدى الركائز الأساسية في مسيرة دولة الإمارات.