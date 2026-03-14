«الحبتور» و«جهانجيري» إلى نهائي كأس تحدي دبي للبولو

تأهل فريقا الحبتور وجهانجيري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس تحدي دبي للبولو، التي تقام بمشاركة أربعة فرق وبمعدل هانديكاب يتراوح بين 8 و10 جول، ليضرب الفريقان موعداً في مواجهة مرتقبة على اللقب اليوم السبت، فيما يلتقي فريقا «ذئاب دبي باي ثيرا» و«آر جي إف» في مباراة كأس الترضية.

وجاء تأهل فريق الحبتور إلى النهائي بعد فوزه على فريق جهانجيري بنتيجة 9 أهداف مقابل 5.5 أهداف في مباراة قوية ضمن الدور قبل النهائي، لعب فيها فارق التصنيف (الهانديكاب) دوراً مهماً في مجريات اللقاء.

ورغم البداية التي شهدت تقدّم فريق جهانجيري مستفيداً من فارق التصنيف، فإن فريق الحبتور نجح في قلب المعطيات بفضل الأداء القوي والاندفاع الهجومي.

ورغم خسارته أمام الحبتور، تمكن فريق جهانجيري من حجز مقعده في المباراة النهائية، بعدما كان قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية، ليتساوى في الرصيد مع فريق «آر جي إف» في عدد النقاط والأهداف، قبل أن تحسم لائحة البطولة تأهله إلى النهائي.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق «آر جي إف» بقيادة بوتوبسكي على فريق «ذئاب دبي باي ثيرا» بنتيجة 5.5 مقابل 4 أهداف، في مواجهة متكافئة شهدت تنافساً قوياً بين الفريقين حتى النهاية.