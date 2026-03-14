الحمرية ينظم ممراً شرفياً لـ «رجال الأمن والأمان»

نظّم نادي الحمرية ممراً شرفياً لعدد من رجال الأمن قبل انطلاق المباراة التي جمعت الفريق مع ضيفه فريق «ليغينتوس إف سي»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، التي أقيمت الأربعاء الماضي، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وجاءت المبادرة تعبيراً عن الامتنان والعرفان لجهود رجال الأمن وتضحياتهم في خدمة المجتمع، حيث حظيت بإشادة واسعة من الحضور والجماهير التي تفاعلت مع الممر الشرفي بالتصفيق، تقديراً للدور الوطني الذي تقوم به القوات الأمنية في حماية البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، حميد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن تنظيم الممر الشرفي لأفراد الشرطة يعكس التقدير الكبير الذي يكنه النادي لرجال الشرطة وكل منتسبي القوات الأمنية، نظير جهودهم المتواصلة وتضحياتهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الوطن وضمان سلامة المجتمع».

وأضاف: «هذه المبادرة تمثل لفتة رمزية بسيطة أمام ما يقدمه رجال الأمن والقوات المسلحة من عمل دؤوب ومسؤوليات كبيرة في حفظ أمن البلاد وصون سلامة المجتمع».

وعلى صعيد المباراة، حقق الحمرية فوزاً كبيراً على «ليغينتوس إف سي» بنتيجة 7-0، وهي النتيجة الأكبر للفريق خلال الموسم الحالي، كما تُعد من النتائج اللافتة في تاريخ مشاركاته، ليؤكد الحمرية قوته الهجومية، ويضمن تأهله المستحق إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد.