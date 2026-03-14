مركز الإمارات للفروسية يستضيف 8 منافسات لقفز الحواجز في يومين

تنطلق، عصر اليوم، منافسات قفز الحواجز ضمن النسخة الـ14 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي يشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «يستضيف نادي دبي للفروسية بمركز الإمارات للفروسية، اليوم وغداً، ثماني منافسات على ميادين مركز الإمارات للفروسية خلال الشهر الحالي، ويتنافس فيها فرسان وفارسات قفز الحواجز من المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات».

وأضافت: «تُدير المنافسات لجان من الكوادر التحكيمية والفنية المؤهلة، ويمثل حسام زميت اتحاد الإمارات للفروسية، ويتولى الحكم الدولي حسن موسى الهنائي رئاسة لجنة التحكيم، ويضع الدولي يوسف المحمودي تصاميم مسارات المنافسات التي سيقام 4 منها بمواصفات المرحلتين الخاصة ابتداءً من عصر اليوم، وتقام منافسات اليوم الثاني غداً بمواصفات الجولة الواحدة، عدا منافسة الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز لفرسان المستوى الأول، ويصمم مسارها بحواجز الـ140 سم».

وختمت: «وبحسب مواصفات المنافسات، فإن من المنتظر مشاركة خيول القفز الصغيرة عمر (5-6) سنوات، على حواجز الـ(105-120) سم، وفرسان المستوى الثاني على حواجز الـ120 سم، والفرسان من فئة الشباب على حواجز الـ130 سم، وفرسان المستوى الأول على حواجز الـ135 سم في منافسة المرحلتين الخاصة، وعلى حواجز الـ140 سم في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز».