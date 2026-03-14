دبا الحصن ينظم بطولة رمضانية للبلياردو

نظم نادي دبا الحصن بطولة رمضانية للبلياردو، ضمن فعالياته الرياضية والمجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة مجموعة من لاعبي النادي والهواة ومحبي اللعبة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، الدكتور محمد أحمد المطوع في تصريحات صحافية: «إن تنظيم مثل هذه البطولات الرمضانية يسهم في ترسيخ الثقافة الرياضية بين الشباب، ويعزز روح التنافس الشريف بينهم، إلى جانب ما توفره من أجواء اجتماعية تجمع أبناء النادي في إطار من الألفة والتفاعل المجتمعي».

وجاءت مباريات البطولة حافلة بالإثارة والندية، حيث قدم اللاعبون مستويات مميزة اتسمت بالدقة والتركيز، في ظل تقارب المستويات الفنية بين المشاركين، ما أضفى على المنافسات طابعاً حماسياً جذب الحضور لمتابعة مجريات البطولة، وعكس في الوقت ذاته تنامي الاهتمام بلعبة البلياردو بين فئة الشباب والهواة.

ومن المقرر أن تختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية بعد غدٍ، وسط توقعات بحضور جماهيري لمتابعة ختام المنافسات، حيث سيتم تتويج الأبطال وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى.