راشد عبدالحميد: أحضّر دكتوراه في إيطاليا عن «تطوير المواهب الرياضية في الإمارات»

كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، راشد عبدالحميد، عن التحاقه بجامعة سيلنوس في إيطاليا، تمهيداً لمناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان «تطوير المواهب الرياضية في الإمارات»، صيف العام المقبل.

وقال راشد عبدالحميد، لـ«الإمارات اليوم»، إن مشروعه البحثي تأخر نحو ثلاثة أعوام بسبب صعوبة العثور على جامعة تتيح مناقشة رسالة الدكتوراه عن بُعد، مشيراً إلى أن عدداً من الجامعات العالمية، خصوصاً في إسكتلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، كانت تشترط الحضور الكامل للطالب ومتابعة الدراسة حضورياً.

وأضاف أنه تمكن أخيراً من الالتحاق بجامعة سيلنوس في إيطاليا لتوافر إمكانية الدراسة عبر الإنترنت، ما أتاح له استئناف مشروعه الأكاديمي.

وأشار إلى أن: «الدراسة ستركز على الفئة العمرية من 10 إلى 16 عاماً، باعتبارها المرحلة الأهم في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، إذ يحاول البحث الدراسي الإجابة عن تساؤلات تتعلق بأسباب عدم تطور مستوى اللاعبين واللاعبات في هذه المرحلة العمرية بالشكل المطلوب، في مختلف الألعاب وليس في لعبة بعينها».

وأوضح أن: «البحث سيعتمد على استطلاع آراء عدد من المدربين والإداريين وأولياء الأمور وممثلي الاتحادات الرياضية، إضافة إلى الاستعانة بآراء جهات معنية، مثل اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، إذ سيركز الاستبيان على 13 سؤالاً للوصول إلى نتائج علمية تساعد في تشخيص التحديات التي تواجه تطوير المواهب الرياضية في الدولة».

وأكد عبدالحميد أن «الهدف من الدراسة لا يقتصر على الحصول على درجة الدكتوراه، بل تقديم بحث علمي يمكن الاستفادة منه داخل الدولة لفهم أسباب تراجع تطور اللاعبين في هذه الأعمار، ووضع مقترحات عملية لتطوير منظومة اكتشاف المواهب».

وكان عبدالحميد قد انضم إلى مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، بالتعيين، إذ يتولى حالياً ملف تطوير اللعبة على مستوى القاعدة والمنتخبات الوطنية.

ويمتلك عبدالحميد سجلاً رياضياً حافلاً، إذ حقق نحو 150 ميدالية ملونة، بينها 110 ميداليات ذهبية في بطولات محلية وخارجية، كما توج بعدد من الألقاب على المستويين المحلي والخليجي، أبرزها خمسة ألقاب في بطولات الخليج، إضافة إلى ميداليتين ذهبيتين وأخريين فضيتين عربياً، ومن أبرز إنجازاته أيضاً تحقيق المركز الثالث آسيوياً في إنجاز عربي يُعد الأول من نوعه.

