إصابة ديفيز تربك استعدادات كندا لكأس العالم

​تعرضت كندا، الشريكة في استضافة كأس ‌العالم ​لكرة القدم، لضربة قوية في استعداداتها، بعدما أعلن المدرب جيسي مارش أن المدافع ألفونسو ديفيز لن يشارك في المباراتين الوديتين المقبلتين أمام أيسلندا وتونس بسبب الإصابة. وأصيب ديفيز بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، وغادر الملعب متألماً خلال الفوز 6-1 على أتلانتا. وعاد اللاعب ‌البالغ من العمر 25 عاماً إلى ‌الملاعب في ديسمبر الماضي ‌بعد تعافيه من ‌إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها في ​مارس ‌2025.

وتلتقي كندا ​مع أيسلندا في 28 مارس ثم تونس في الأول من أبريل، ضمن برنامج الاستعدادات ​لكأس العالم التي تستضيفها بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال مارش لشبكة «تي.إس.إن» الرياضية «قد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل عودته».

وأضاف «من المرجح ألا يكون معنا في مارس، ولا بأس بذلك. سنتركه على الأرجح في ميونيخ ليتعافى تماماً ‌ويعود إلى جاهزيته الكاملة، وأنا واثق بأنه سيفعل ذلك. ليس من السهل العودة من إصابات طويلة الأمد.. علينا فقط اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان عدم حدوث ​انتكاسات إضافية».