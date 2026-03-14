العين.. صدارة بـ 19 مباراة بلا هزيمة

ابتعد العين المتصدر ومطارده شباب الأهلي عن بقية المنافسين في سباق لقب دوري المحترفين للموسم 2025-2026، مع تبقي سبع جولات على نهاية المسابقة، في وقت تتواصل فيه الإثارة مع تبادل الصدارة بين «الزعيم» و«فرسان دبي»، بينما انحصر التنافس على المركز الثالث بين الجزيرة والوحدة والوصل.

وكان العين قد فاز على الوصل 2-صفر، بينما فاز شباب الأهلي على كلباء 5-1، وخسر الشارقة من النصر 1-2، كما خسر الوحدة أمام بني ياس صفر-1، وفاز الجزيرة على الظفرة 2-1، والبطائح على عجمان 1-صفر، فيما تعادل خورفكان ودبا بلا أهداف. وتستعرض «الإمارات اليوم» أبرز مشاهد الجولة الـ19.

«الزعيم» بلا هزيمة

واصل العين تألقه هذا الموسم محافظاً على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الـ19 توالياً بعد فوزه على الوصل بهدفين دون رد، بعدما حقق 14 فوزاً مقابل خمسة تعادلات، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة حتى الآن، كما رفع «الزعيم» سلسلة عدم الخسارة إلى 26 مباراة متتالية، ليصبح ثاني أطول سلسلة في تاريخ الاحتراف بعد الجزيرة الذي حقق 28 مباراة دون هزيمة.

دفاع حديدي

يبرز العامل الدفاعي كسلاح مهم لدى شباب الأهلي، إذ استقبلت شباكه سبعة أهداف فقط منذ بداية الموسم، آخرها أمام اتحاد كلباء خلال الفوز 5-1، ليبقى الفريق الأقل استقبالاً للأهداف في المسابقة، مقارنة بـ16 هدفاً دخلت مرمى العين المتصدر.

تأثير المنصوري

يواصل لاعب شباب الأهلي محمد جمعة المنصوري (19 عاماً) تقديم الإضافة للفريق في المباريات الأخيرة، ويبرز تأثيره بصورة أكبر عندما يبدأ أساسياً، إذ أحرز أربعة أهداف في ست مباريات خاضها من البداية، علماً بأنه شارك في 8 لقاءات بديلاً، وسجل هدفاً وحيداً.

قفزة بني ياس

حقق بني ياس مفاجأة لافتة بفوزه على ضيفه الوحدة بهدف دون رد، ليحقق «السماوي» انتصاره الثاني توالياً للمرة الأولى هذا الموسم، ومنح الفوزان الفريق دفعة مهمة للهرب من المركز الأخير، إذ صعد إلى المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، مبتعداً قليلاً عن ضغوط الهبوط.

سلاح الثلاثي

تواصل فرق العين وشباب الأهلي والشارقة اعتمادها على التسديدات البعيدة كسلاح مؤثر، إذ يتصدر الثلاثي قائمة أكثر الفرق تسجيلاً من خارج منطقة الجزاء بسبعة أهداف لكل فريق حتى نهاية الجولة.

بصمة مغربية

رغم غياب بصمة اللاعبين المغاربة في هز الشباك خلال الجولة الـ19، إلا أن ذلك لا يخفي حضورهم في الموسم الحالي، إذ يوجد كل من طارق تيسودالي لاعب خورفكان، وكريم البركاوي لاعب الظفرة، ووليد أزارو لاعب عجمان ضمن المراكز المتقدمة (الثالث والرابع والخامس على التوالي) في ترتيب قائمة الهدافين، ويعد اللاعبون المغاربة بشكل عام الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري برصيد 44 هدفاً، متقدمين على اللاعبين المواطنين ثم البرازيليين.

ضعف الظفرة

لايزال الظفرة يعاني استقبال الأهداف المبكرة، بعدما اهتزت شباكه في تسع مباريات خلال أول ربع ساعة من اللقاء، كان آخرها أمام الجزيرة، وتبقى البداية الضعيفة مصدر قلق للفريق، إذ جمع خمس نقاط فقط في المباريات التي تأخر فيها بالنتيجة.

ذاكرة الانتصارات

استعاد البطائح نغمة الفوز بعد انتظار دام ثماني مباريات، إثر تغلبه على عجمان بهدف نظيف. وكان «الراقي» قد تعادل في أربع مباريات، وخسر مثلها خلال تلك الفترة، ليمنحه الفوز دفعة معنوية مهمة في صراع البقاء بعد وصوله إلى 16 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف الظفرة صاحب المركز الـ12.