علي اليحيائي: لولا دعاء الوالدين ورعاية نادي العين لما حققت أي إنجاز

أكد لاعب فريق مجد، علي اليحيائي (28 عاماً)، أن فرحته لا توصف بعد تسجيله أربعة أهداف في المباراة التي فاز بها فريقه على «غلف يونايتد» في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يحرز فيها «سوبر هاتريك» في مسيرته الكروية، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التركيز والدعم الكبير والتعاون من قبل زملائه في الملعب، إلى جانب دعاء ودعم الوالدين، ورعاية نادي العين له منذ الصغر، مؤكداً أنه لولا ذلك لما حقق أي إنجاز، على حد تعبيره.

وقال علي اليحيائي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفوز على غلف يونايتد يعد مهماً جداً، كونه تحقق في توقيت يحتاج فيه الفريق إلى كسب النقاط للاقتراب من المنطقة الدافئة، وسط منافسة قوية على البقاء، وتسجيل أربعة أهداف أسعدني كثيراً، إلى جانب حصد النقاط الثلاث، كما أن روح الفريق والعمل الجماعي أسهما في تحقيق الفوز، واحتفلنا معاً في غرفة الملابس، وأكدت لزملائي أنهم كانوا وراء السوبر هاتريك والنقاط الثمينة».

وأوضح اليحيائي أن فريق مجد يمر حالياً بمرحلة صعبة، إذ يملك 13 نقطة في المركز الـ13، مشيراً إلى أن التحديات تعود إلى قوة المنافسة، ومع ذلك، فإن روح الفريق حاضرة والجميع يعمل بجدية لتحسين الأداء، مثمناً دور الجمهور الذي يمثل الحافز الأكبر للاعبين.

وشدد علي على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة بأقصى طاقة، وبطموح كبير للانضمام إلى المنتخب الوطني، مؤكداً أن الانضباط التكتيكي والتدريب المكثف هما الطريق لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أنه يطمح إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والمنافسة على صدارة الهدافين، بعدما سجل تسعة أهداف حتى الآن، طالما أن ذلك يخدم نتائج الفريق.

وأكد اليحيائي أنه سيبقى «عيناوياً» في الأصل والروح والشغف، نظراً لما قدمه له «الزعيم» من دعم ورعاية وتأسيس، مشيراً إلى أنه يحرص دائماً على الاحتفال بانتصارات نادي العين في مختلف المناسبات.

وعن مسيرته، أوضح اليحيائي أنها بدأت مع نادي العين الذي مثله عام 2017، قبل أن ينضم إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي (الفريق الثاني) أثناء دراسته إدارة الأعمال، ثم عاد ليلعب مع العين مجدداً، قبل أن ينتقل إلى أندية الظفرة وحتا والفجيرة والعروبة في دوري المحترفين.

وأشار إلى أن وجود اللاعبين الأجانب والمقيمين، قلل من فرص مشاركته باستمرار، ما دفعه للعب في دوري الدرجة الأولى لإثبات جدارته والسعي للعودة مجدداً إلى الأضواء.

وختم اليحيائي بشكر كل مدرب أشرف على تدريبه، مثمناً الدعم الكبير الذي حظي به من لاعب المنتخب السابق مدير فريق مجد، محمد عبدالرحمن، ومدرب الفريق السابق عيسى بوصيم آل علي.

وأكد أنه، كمهاجم صريح، يتميز بالسرعة والقدرة على إنهاء الهجمات، يرى نفسه جاهزاً دائماً للعمل على تطوير مستواه وانتظار فرصة حقيقية لتمثيل «الأبيض» الإماراتي.

وختم: «إن دعم الوالدة والوالد لي طوال الوقت أسهم بشكل مباشر في الاستمرار رغم الفرص المحدودة، لكنه شكل حافزاً كبيراً لي للنهوض مجدداً».