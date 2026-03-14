المنصوري: احتفالي بالهدف رسالة امتنان.. وتحية لجنود الوطن

أكد لاعب شباب الأهلي الصاعد محمد جمعة المنصوري أن فريقه يملك القدرة على الفوز بلقب دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الانتصار الكبير الذي حققه الفريق على كلباء بنتيجة 5-1 في الجولة 19 يعكس رغبة اللاعبين في العودة بقوة ومواصلة الصراع على الصدارة، بعد التعثر الذي أصاب الفريق بالتعادل أمام الوصل والوحدة.

وكان المنصوري قد سجل الهدف الأول لشباب الأهلي ثم احتفل بتأدية التحية العسكرية، قبل أن يخرج من الملعب بين شوطي المباراة.

وقال محمد المنصوري لـ«الإمارات اليوم» عن طريقة احتفاله بالهدف: «إنها رسالة تقدير وامتنان وتحية لجنود الوطن على ما يقومون به من جهود كبيرة في خدمة الدولة، وتحية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكد دائماً قوله: لا تشيلون هم».

وأضاف: «الحمد لله على الهدف الذي سجلته في المباراة، والأهم بالنسبة لنا كان تحقيق الفوز والعودة إلى الانتصارات بعد خسارة أربع نقاط في الجولتين السابقتين نتيجة تعادلين، والعودة إلى الصدارة والمنافسة بقوة كعادته دائماً فريق شباب الأهلي، قوة هجومية ودفاعية». وتابع: «فريق شباب الأهلي يمرض ولا يموت، ونحن قادرون على الاحتفاظ بلقب الدوري، لأن الفريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، والجميع يعمل بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف النادي». وأوضح المنصوري أنه خرج من المباراة بين الشوطين بسبب إصابة خفيفة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني فضل عدم المخاطرة به.

وتابع: «شعرت بشد خفيف في العضلة الخلفية، والمدرب البرتغالي باولو سوزا فضل إراحتي وعدم استكمال المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة».

