حمد المقبالي: قريباً.. جمهور الإمارات سيتغنى باسم محمد المنصوري

أكد حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي أن زميله المهاجم الصاعد محمد المنصوري يملك مستقبلاً كبيراً مع الفريق، مشيراً إلى أن جماهير الكرة الإماراتية ستتغنى باسمه قريباً ليكون من الركائز المهمة في صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات المقبالي بعد الفوز الكبير الذي حققه شباب الأهلي على كلباء بنتيجة 5-1 في الجولة 19 من دوري المحترفين، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، وشهدت تألق عدد من لاعبي الفريق وفي مقدمهم المهاجم الشاب محمد المنصوري.

وقال حمد المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: «المنصوري لاعب صاعد وظهر بقوة هذا الموسم، لكنه في الحقيقة موجود معنا منذ فترة وليس جديداً على الفريق، أعرفه منذ فترة طويلة حتى قبل أن يصل إلى الفريق الأول، وهو لاعب مجتهد ويعمل بجد في التدريبات».

وأوضح أن «المنصوري يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله ليكون لاعباً مهماً في مستقبل شباب الأهلي والمنتخب الوطني».

وقال: «أتمنى له كل التوفيق، لأنه لاعب يمتلك قدرات كبيرة، وأعتقد أنه سيكون من الركائز الأساسية لشباب الأهلي في المستقبل. كما أرى أنه قادر أيضاً على أن يكون من الركائز المهمة للمنتخب الوطني إذا استمر بالمستوى نفسه والعمل والاجتهاد».

وتابع: «جمهور شباب الأهلي بدأ يهتف باسمه بعد ما قدمه هذا الموسم، وأنا واثق بأن جمهور الإمارات كله سيتغنى باسم اللاعب قريباً، وسيصبح ركيزة أساسية في المنتخب الوطني».

وعن الفوز العريض على كلباء، قال المقبالي: «إن فريق شباب الأهلي قدم مباراة قوية واستحق الفوز الكبير، اللاعبون كانوا عازمين على العودة إلى طريق الانتصارات في هذه المرحلة المهمة من عمر المسابقة بعد خسارة أربع نقاط في مباراتين».

وأضاف: «شباب الأهلي قدّم مباراة كبيرة على المستويين الهجومي والدفاعي، وكنا نعلم أهمية هذه المواجهة خصوصاً في ظل المنافسة القوية في الدوري. كنا نريد تحقيق الفوز وتقديم أداء قوي، والحمد لله نجحنا في ذلك».

وتابع المقبالي: «كنت أتمنى أن أخرج من المباراة دون استقبال أي هدف، لكننا تلقينا هدفاً مفاجئاً، رغم ذلك الفريق قدم مباراة كبيرة، وأشكر إخواني اللاعبين على الأداء والروح القتالية التي ظهروا بها في هذه الفترة الصعبة من عمر المسابقة».

