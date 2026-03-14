كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى في دبي 4 أبريل المقبل

أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد تنظيم بطولة كأس نائب رئيس الدولة لمرحلتي الشباب والأشبال على مدار يومي 4 و5 أبريل المقبل، بنادي ضباط شرطة دبي.

وأكد الاتحاد في هذا الصدد أن البطولة تندرج ضمن أجندة الموسم الحالي، وتسهم في اكتشاف المواهب، ضمن أهدافه تعزيز قدرات المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر الواعدة، وتأسيس قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أهمية البطولة قبل مشاركة المنتخب الوطني في منافسات البطولة العربية المقررة في تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل.

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، جميلة عبدالله علي: «إن اللجان الفنية في الاتحاد تضطلع بدورها في وضع الترتيبات كافة لانطلاق البطولة، وعمليات تسجيل اللاعبين، تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية المشاركة في المسابقات وفق الشروط المقررة».