مونتيرو: نعمل على إيصال أحمد خليل إلى أفضل حالة فنية

أكد مدرب فريق الاتفاق، الأوروغوياني باولو مونتيرو، أن انضمام مهاجم منتخب الإمارات السابق أحمد خليل، يمثل إضافة مهمة للفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وقال مونتيرو لـ«الإمارات اليوم»: «موهبة أحمد خليل واضحة للجميع، وفي الوقت الحالي نعمل على إيصاله إلى أفضل حالة بدنية ممكنة خلال المباريات المتبقية من منافسات دوري الدرجة الأولى الإماراتي».

وأوضح مونتيرو أن تركيزه منذ تسلمه تدريب الفريق ينصب على التعرف إلى اللاعبين وثقافتهم الكروية، ومحاولة فهم خصائصهم الفنية، من أجل تهيئتهم لتطبيق أفكاره الفنية، مضيفاً: «أول ما حرصت عليه هو محاولة التعرف إلى اللاعبين وثقافتهم، لأننا وصلنا في وقت مهم بالنسبة للفريق».

وأضاف: «كان تفكيري الأول فهم خصائص اللاعبين، والعمل في هذه الفترة على وضعهم في أفضل الظروف الممكنة، ليعبروا عن أنفسهم وفق أفكاري الفنية».

وتابع: «مازال الوقت مبكراً لإجراء تقييم شامل للفريق، لكن هدفي يبقى تحقيق المهمة التي جئت من أجلها، وهي تهيئة الفريق وتحقيق البقاء في دوري الدرجة الأولى».

ويخوض الاتفاق المرحلة الحالية من الدوري وهو في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، إذ يسعى الفريق إلى تحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة، من أجل ضمان البقاء في الدرجة الأولى، والاستمرار في المنافسة خلال الموسم المقبل، وتنتظره مباريات مهمة وصعبة أمام الحمرية والذيد وسيتي ومجد والجزيرة الحمراء والفجيرة وحتا ودبا الحصن والإمارات ويونايتد وغلف يونايتد حتى ختام الموسم.

وأشار المدرب الأوروغوياني إلى أن أولى أولوياته الفنية تتمثل في منح الفريق مزيداً من الصلابة الدفاعية، وقال: «نسعى إلى منح الفريق مزيداً من الصلابة الدفاعية، وإيجاد قدر أكبر من الثبات في جميع مراحل اللعب».

وأضاف: «أعتمد على جميع عناصر الفريق، لأن كرة القدم لعبة جماعية، والتنظيم الجماعي الجيد، يمكن أن يعزز قدراتنا الفردية».

وأكد المدرب ثقته بقدرة الفريق على تحقيق هدفه، وقال: «أعتقد أن لدينا فرصاً جيدة لتحقيق أهدافنا، ولذلك نحن نستعد بأفضل طريقة ممكنة، ومع تعاون الجميع سنتمكن من تجاوز هذه المرحلة».

يُذكر أن إدارة نادي الاتفاق كانت قد تعاقدت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، في خطوة لتعزيز القوة الهجومية للفريق، قبل أن تتجه لاحقاً إلى التعاقد مع المدرب مونتيرو لقيادة الجهاز الفني، بعد تعيين المدرب البرتغالي ريكاردو بينتو، مديراً تنفيذياً للنادي.

