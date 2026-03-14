«بلدية الحمرية» يحصد لقب بطولة رمضان

ظفر فريق بلدية الحمرية بلقب النسخة الرابعة من بطولة الحمرية الرمضانية لكرة القدم، بعد فوزه على فريق مجلس «ضاحية الحمرية» بركلات الترجيح بنتيجة (10-9)، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب نادي الحمرية، وسط حضور جماهيري لافت، وأجواء رياضية حافلة بالحماسة.

وجاءت المباراة الختامية للبطولة، التي أقيمت ضمن فعاليات رمضان الحمرية، مسك ختام لمنافسات شهدت مشاركة واسعة من الفرق المحلية، والتي قدمت مستويات فنية مميزة، عكست تطور الحراك الرياضي والمجتمعي في المنطقة، كما جسدت روح التآلف والتواصل بين أفراد المجتمع خلال ليالي شهر رمضان المبارك.