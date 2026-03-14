السليتي نجم منتخب تونس يعتزل دولياً

أعلن اللاعب الدولي التونسي نعيم السليتي اعتزاله اللعب دولياً، بعد مسيرة امتدت نحو 10 سنوات مع منتخب (نسور قرطاج) لكرة القدم.

ويعد السليتي أحد أعمدة المنتخب التونسي المخضرمين، إلى جانب يوسف المساكني، ووهبي الخزري الذي اعتزل اللعب في ديسمبر الماضي، وانضم الى الجهاز التدريبي الحالي بقيادة المدرب التونسي الفرنسي صبري لموشي.

وبرع اللاعب الذي شارك في أكثر من 80 مباراة دولية سجل خلالها قرابة 15 هدفاً مع المنتخب التونسي، كمراوغ ماهر في خط الهجوم والجناح.

وقال السليتي (33 عاماً): «أعتقد أنه يجب الآن ترك المكان للجيل الجديد إلى جيل الشباب».