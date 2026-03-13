بن خالق: لاعبو العين قدّموا أقصى ما لديهم أمام الوصل

أكد مدافع العين، يحيى بن خالق، أن فريقه خرج بفوز مستحق على حساب الوصل، استعاد به صدارة دوري المحترفين، مشدداً على أن «الزعيم» يتعامل مع كل مباراة على حدة وبهدف الفوز، ومن ثم التتويج بلقب الدوري في نهاية الموسم.

وقال اللاعب في تصريحات بعد المباراة: «كان مهماً أن نفوز باللقاء، خصوصاً بعد فوز شباب الأهلي في هذه الجولة، كل لاعب قدّم أقصى ما لديه في لقاء الوصل، واستطعنا أن نفوز في الأخير، وهذا اللقاء سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء الوحدة في الجولة المقبلة».

من جانبه، قدّم حارس الوصل، خالد السناني، اعتذاره لجماهير وإدارة ناديه بعد سلسلة النتائج المخيبة التي مُني بها فريقه في آخر ثلاثة لقاءات، مشدداً على أن الفريق سيعمل جاهداً على تصحيح المسار والعودة من جديد لسكة الانتصارات.

واستعاد العين صدارة الدوري، بعدما تغلب على ضيفه الوصل بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الـ19 من المسابقة، أمام نحو 7000 متفرج.

وافتتح ماتياس بالاسيوس التسجيل بعد دقيقتين فقط من البداية، وأضاف المدافع يحيى بن خالق الهدف الثاني (20). ورفع العين رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، متقدّماً بفارق نقطة واحدة على شباب الأهلي، بينما بقي الوصل في المركز الخامس بـ30 نقطة.