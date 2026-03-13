«ميرور» البريطانية: لوائح «فيفا» تؤهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم 2026

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن اللوائح التنظيمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حدّدت خيارات المنتخبات البديلة للمشاركة في كأس العالم 2026، بدلاً من منتخب إيران في حال استبعاده من المسابقة المقررة الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن لوائح «فيفا» تشير إلى آلية عامة للتعامل مع مثل هذه الحالات، إذ تنصّ القواعد على أن الفريق البديل يمكن أن يكون مرشحاً بديلاً يتم اختياره غالباً من الوصيف المباشر في الملحق المؤهل أو من أعلى المنتخبات تصنيفاً التي لم تتأهل من الاتحاد القاري نفسه.

وأضافت: «تمنح هذه الصيغة الاتحاد الدولي مرونة في تحديد البديل المناسب وفق ظروف التصفيات الخاصة بكل قارة».

وتابعت: «في ضوء هذه القاعدة، تبرز خيارات محتملة عدة لتعويض غياب إيران، إذ إن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في منح بطاقة المشاركة مباشرة للمنتخب الذي جاء خلف إيران في مسار التصفيات الآسيوية، مثل منتخب الإمارات، خصوصاً أنه كان قريباً من بلوغ المرحلة النهائية قبل أن يخسر مواجهة حاسمة أمام العراق في مسار الملحق المؤهل للملحق القاري».

وزادت: «كما يطرح سيناريو آخر يقضي بمنح العراق المقعد مباشرة في حال انسحاب إيران، مع استمرار الإمارات في خوض الملحق القاري المقرر إقامته في وقت لاحق، والذي يجمع منتخبات من قارات مختلفة للتنافس على آخر بطاقات التأهل إلى كأس العالم».

وواصلت: «في المقابل، يبقى خيار تعديل نظام المجموعة نفسها احتمالاً نظرياً، عبر إقامة مجموعة تضم ثلاثة منتخبات فقط بدلاً من أربعة، بحيث تتنافس بلجيكا ومصر ونيوزيلندا فيما بينها، غير أن هذا السيناريو يثير تعقيدات كبيرة، خصوصاً مع النظام الجديد للبطولة الذي يسمح بتأهل أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية».

وأردفت: «مع اقتراب موعد البطولة، تبدو مسألة حسم البديل المحتمل لإيران مرتبطة بقرار رسمي ونهائي من الاتحاد الدولي، الذي سيعتمد في النهاية على نصوص لوائحه التنظيمية الخاصة بالمنتخبات البديلة، لضمان الحفاظ على سلامة النظام التنافسي للبطولة».

وتواجه بطولة كأس العالم 2026 احتمال أزمة تنظيمية غير مسبوقة بعد إعلان إيران أنها لا تنوي المشاركة في البطولة رغم تأهلها رسمياً، ما يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام تحدٍ قانوني وتنظيمي لإيجاد بديل قبل انطلاق المنافسات المقررة في أميركا وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب الإيراني قد حجز مقعده في النهائيات بعدما تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية، لكنه أعلن موقفاً رافضاً للمشاركة على خلفية الظروف الإقليمية الحالية في المنطقة، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي إلى دراسة السيناريوهات المتاحة لتعويض غيابه المحتمل عن البطولة، حيث كان من المقرر أن يوجد في مجموعة تضم بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.