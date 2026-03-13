بني ياس يبتعد عن شبح الهبوط

نجح بني ياس في تحقيق انتصاره الثالث توالياً في بطولة دوري المحترفين، على وقع انتصاره على الوحدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد الشامخة ضمن الجولة الـ19، أمام 1500 متفرج.

وخطا «السماوي» بهذا الانتصار خطوة مهمة نحو تأمين بقائه في دوري الأضواء، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة ليتقدّم إلى المركز الـ11 في جدول الترتيب، متفوقاً على الظفرة الذي تراجع إلى المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 34 نقطة في المركز الرابع، متساوياً في الرصيد مع الجزيرة.

وبات بني ياس واحداً من ثلاثة فرق فقط في الدوري إلى جانب العين والجزيرة، حققت انتصارات متتالية في آخر ثلاث جولات، من دون أن تهتز شباكها بأي هدف.

ويدين بني ياس بفوزه إلى مدافعه محمودو كمارا الذي سجل هدف المباراة الوحيد، بعدما استغل عرضية زميله سهيل النوبي وحوّلها برأسه إلى داخل الشباك (45+1).

وقدّم «السماوي» شوطاً أول بأفضل صورة ممكنة، وشكل خطورة في كثير من الفترات على مرمى الوحدة الذي ضغط في الشوط الثاني بغية تحقيق التعادل، وتحصل على فرصة ذهبية لبلوغ هذا الأمر بعد طرد لاعب وسط بني ياس، يحيى نادر في الدقيقة 84، لكن الدفاع والحارس فهد الظنحاني استطاعا الحفاظ على نظافة الشباك حتى النهاية.