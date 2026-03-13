سوزا: الفوز على كلباء بخماسية يؤكد قوة شباب الأهلي الهجومية

أعرب مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن سعادته الكبيرة بالفوز العريض الذي حققه فريقه على كلباء بنتيجة 5 - 1، أول من أمس، في الجولة الـ19 من دوري المحترفين، مؤكداً أن الفوز بنتيجة كبيرة يؤكد القوة الهجومية في الفريق، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مباراة قوية من الناحية التكتيكية والهجومية، ونجحوا في تنفيذ الخطة الموضوعة بالشكل المطلوب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة لم تكن سهلة رغم النتيجة الكبيرة، وفريق كلباء يعد من الفرق التي غالباً ما تفرض صعوبات على شباب الأهلي في المواجهات السابقة».

وأضاف: «أنا سعيد بالنتيجة الكبيرة التي حققها الفريق أمام خصم دائماً ما يصعب مهمتنا في المباريات، دخلنا اللقاء بالشكل الذي تم الاتفاق عليه من الناحية التكتيكية، ونجح اللاعبون في تنفيذ التعليمات سواء في الشوط الأول أو الثاني».

وتابع: «دخلنا الشوط الأول بالشكل الهجومي الذي خططنا له، واعتمدنا على التحركات الجماعية واللعب بالمثلثات والمربعات الفنية، إلى جانب التسديدات على المرمى، وهو ما منحنا أفضلية واضحة».

وأضاف مدرب شباب الأهلي: «في الشوط الثاني دخل اللاعبون بنفس الروح والطموح، واستمر الفريق في الضغط الهجومي، وهو ما أكد الفوز الكبير والطريقة الجيدة التي ظهر بها الفريق خلال المباراة».

وقال باولو سوزا: «واجهنا بعض الصعوبات في فترات من المباراة بسبب اعتماد المنافس على الهجمات المرتدة، لكنّ اللاعبين تعاملوا معها بشكل جيد، ونجحنا في السيطرة على مجريات اللعب، لم نكن مضطرين للخروج بسرعة من الخلف، بل حاولنا بناء الهجمات بشكل منظم، ونجح اللاعبون في تقديم مباراة جيدة من الناحية الفنية».

وتابع مدرب شباب الأهلي: «خلقنا العديد من الفرص ونجحنا في تسجيل أهداف، وهذا يؤكد أن الفريق يملك القدرة على صناعة الفرص والتسجيل في أي مباراة، الكرة الإنتاجية كانت مميزة، وكان لدينا لعب عمودي واضح باتجاه مرمى الخصم، وكان من الممكن أن نخرج بنتيجة أكبر من التي انتهت عليها المباراة».

واختتم مدرب شباب الأهلي حديثه بالإشادة بلاعبي الفريق، مؤكداً رضاه عن الأداء الجماعي الذي قدموه خلال اللقاء، والفوز المهم وهو ما يعكس العمل الذي نقوم به داخل الملعب وخارجه.

ومثل هذا الفوز عودة قوية لشباب الأهلي إلى طريق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ليعزز حظوظه في سباق المنافسة على لقب الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة. في المقابل، واصل اتحاد كلباء عجزه عن تحقيق فوزه الأول تاريخياً على شباب الأهلي في دوري المحترفين، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع.

الشمري: من الصعب تعويض الأخطاء أمام فريق بحجم شباب الأهلي

أكد مدرب كلباء، العراقي غازي الشمري أن فريق شباب الأهلي استحق الفوز الذي حققه في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 19 من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن ارتكاب الأخطاء أمام فريق يمتلك جودة كبيرة من اللاعبين مثل شباب الأهلي يجعل المهمة أكثر صعوبة في التعويض.

وقال الشمري لـ«الإمارات اليوم»: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وأعتقد أن أول 30 دقيقة كانت جيدة بالنسبة لنا، حيث لعب الفريق بتنظيم جيد ونجحنا في مجاراة شباب الأهلي خلال تلك الفترة، ولكن من الصعب ارتكاب أخطاء أمام فريق مثل شباب الأهلي، لأن لديهم لاعبين يملكون جودة عالية وقادرين على استغلال أي خطأ». وتابع: «حالة الطرد أثرت علينا بالتأكيد، لأن اللعب بنقص عددي أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي يجعل الأمور أكثر صعوبة، كانت لدينا فرصة أو فرصتان قريباً من المرمى، لكننا لم ننجح في استغلالهما بالشكل المطلوب».

وكان كلباء قد لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 50 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعبه سيكو جاساما لتعمد إيذاء الخصم.

باولو سوزا:

. شباب الأهلي قادر على صناعة الفرص والتسجيل في أي مباراة.

. كان من الممكن أن نخرج بنتيجة أكبر من التي انتهت عليها المباراة.