العين يهزم الوصل بثنائية ويستعيد صدارة الدوري

استعاد العين صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه الوصل بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الـ19 من المسابقة، أمام نحو سبعة آلاف متفرج.

ولم يمهل أصحاب الأرض ضيفهم وقتاً طويلاً للدخول في أجواء اللقاء، إذ افتتح ماتياس بالاسيوس التسجيل بعد دقيقتين فقط من البداية، بتسديدة قوية بعيدة المدى استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس خالد السناني.

وزادت متاعب الوصل، عندما أضاف المدافع يحيى بن خالق الهدف الثاني للعين، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء دون رقابة دفاعية، ليسددها على يمين الحارس«20».

وظهرت خطورة الوصل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حين أطلق سياكا سيديي تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس خالد عيسى.

وعاد حارس العين لينقذ مرماه مجدداً بتصدٍ بارع لكرة ثابتة نفذها نيكولاس خيمينيز، محولاً إياها إلى ركلة ركنية.

واستمرت محاولات الفريق الضيف في الشوط الثاني، وكان أخطرها تسديدة ميغل بورخا، والتي أبعدها خالد عيسى بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وبهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، فيما بقي الوصل في المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة.