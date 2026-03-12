بني ياس يتجاوز الوحدة ويبتعد عن مراكز الخطر

حقق بني ياس فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الشامخة ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري المحترفين لكرة القدم، أمام نحو 1500 مشجع.

وخطا «السماوي» بهذا الانتصار خطوة مهمة نحو تأمين بقائه في دوري الأضواء، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، متفوقاً على الظفرة الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 34 نقطة في المركز الثالث، متساوياً بذات الرصيد مع الجزيرة.

ويدين بني ياس بفوزه إلى مدافعه محمودو كمارا الذي سجل هدف المباراة الوحيد، بعدما استغل عرضية زميله سهيل النوبي وحولها برأسه داخل الشباك، «45+1».

وضغط الوحدة أغلب فترات الشوط الثاني بغية تحقيق التعادل، وتحصل على فرصة ذهبية لبلوغ هذا الامر بعد طرد لاعب وسط بني ياس، يحيى نادر عند الدقيقة 84، لكن الدفاع والحارس فهد الظنحاني استطاعوا الحفاظ على نظافة شباكهم حتى النهاية.