مدربا خورفكان ودبا راضيان بنقطة التعادل

وصف مدرب فريق خورفكان الكرواتي دامير كرزنار مباراة فريقه أمام دبا، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، بأنها كانت صعبة على الفريقين. وأشار إلى أن الإصابات المبكرة في الشوط الأول أثرت على الأداء، وأن خورفكان واجه صعوبة في الوصول لمرمى دبا بسبب نقص الدعم للمهاجمين من الوسط والظهيرين، ما أدى إلى ضياع بعض الهجمات.

وأكد كرزنار أن النقطة التي حصل عليها الفريق مهمة في ظل ظروف المباراة، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد خورفكان 20 نقطة، بينما يمتلك دبا 14 نقطة في المركز الأخير.

من جانبه، وصف مدرب دبا الروماني ماريوس بانايت أداء فريقه بأنه الأفضل في أغلب فترات اللقاء، معتبراً أن الفرص الضائعة كانت كفيلة بتحقيق أكثر من نقطة واحدة.

وأشاد بفريق خورفكان، مشيرًا إلى أن دبا سبق أن حقق نتائج إيجابية ضده في المباريات الرسمية والودية، ما يعكس جاهزية الفريق للمواجهة.

وشهدت المباراة تألق حارس خورفكان أحمد حمدان بعد تصديه لكرتين محققتين، فيما لم يُختبر حارس دبا محمد سالم بشكل فعلي، لعدم وجود تسديدات مباشرة على مرماه من لاعبي خورفكان.