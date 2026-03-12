فوز كبير لـ«الحبتور» و«الذئاب» في كأس تحدي دبي للبولو

شهد اليوم الافتتاحي لبطولة كأس تحدي دبي للبولو مباراتين قويتين اسفرتا عن فوز كبير لفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق «ذئاب دبي باي ثيرا» بقيادة حبتور الحبتور، على فريق «آر جي أف» بقيادة بوتوبسكي وفريق جهانجيري بقيادة سعد جهانجيري.

وكانت المباراة الأولى والتي جمعت بين فريق «ذئاب دبي باي ثيرا» ومنافسه «جهانجيري» قد أقيمت على الملعب الفرعي بنادي الحبتور للبولو والفروسية واسفرت عن فوز فريق «ذئاب دبي باي ثيرا» بخمسة اهداف ونصف مقابل ثلاثة اهداف بعد مباراة رجحت فيها كفة فريق الذئاب الذين شكلوا خطورة مستمرة على فريق جهانجيري.

اما المباراة الثانية فقد جمعت بين فريقي الحبتور و «آر جي أف» اسفرت عن فوز «الحبتور» بعشرة اهداف مقابل سبعة اهداف ونصف بعد مباراة قوية مثيرة رغم سيطرة فريق الحبتور على مجرياتها اغلب الوقت.

ومن المقرر ان يلتقي في الثالثة من بعد ظهر الجمعه فريق «آر جي أف» وفريق «ذئاب دبي باي ثيرا» حيث يسعى الذئاب الى تحقيق فوز يضمن به التأهل الى المباراة النهائية بعد ان فاز في المباراة الافتتاحية على «جهانجيري» بينما سيسعى فريق «آر جي أف» للفوز بنتيجة المباراة لأن خسارته تعني الابتعاد عن المنافسة على الكأس والاكتفاء بلعب مباراة الترضية.

وفي المباراة الثانية والتي تقام عند الرابعة والربع والتي ستجمع بين فريقي الحبتور و«جهانجيري» اذ يسعى «الحبتور» لمواصلة زحفه نحو الكأس فيما يحاول «جهانجيري» ان يستجمع قواه ويلملم جراحه من خسارته امام «الذئاب» ويحقق فوزا يعيد اليه آماله.