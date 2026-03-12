يوكانوفيتش: فخور بالروح الجماعية للاعبي النصر

وصف مدرب فريق النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، الفوز الذي حققه فريقه على الشارقة أمس بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ19 من دوري المحترفين، بأنه مجرد بداية لعملٍ كثير ينتظر الفريق.

وأكد أن الفوز في المباراة أمر جميل، لكن بالنسبة له فإن أفضل خبر هو أن اللاعبين عرفوا كيف يعملون معاً، وطبقوا خطة اللعب المطلوبة بشكل مميز.

ورداً على سؤال بشأن من يرشح للفوز بلقب الدوري، العين أم شباب الأهلي، أشار إلى أن كلا الفريقين يضم لاعبين مميزين، لكنه يركز فقط على فريقه النصر ويسعى لتحسين مستواه.

وأضاف مدرب النصر لـ«الإمارات اليوم»: «عندما لعبنا أمام فريق الشارقة في ملعبنا ضمن الجولة الـ12 من الدوري، تسبب لنا ذلك في ألم بعدما فاز علينا بنتيجة 4-2، لذلك كنا نبحث عن كيفية الفوز عليه في هذه المباراة، ولحسن الحظ نجحنا في ذلك».

وتابع: «هذا الفوز يشجعنا جميعا، وحتى الجماهير سعيدة لأن الفريق يقاتل ويُظهر أنه قادر. بالطبع من الجميل أن تفوز بالمباراة، لكن بالنسبة لي فإن أفضل خبر هو أن اللاعبين عرفوا كيف يعملون معا، ويعانون معا، ويتعاونون ويسجلون معا. هذه هي الطريقة الوحيدة لأي فريق».

وعن كيفية استفادة النصر من الفوز على الشارقة، قال يوكانوفيتش: «بصراحة، لا أفكر كثيرًا الآن، خصوصًا أن مباراة الشارقة جاءت قبل فترة التوقف الدولي. لدينا بعض البطاقات الصفراء وبعض اللاعبين الموقوفين، ولدينا سبعة أيام للاستعداد للمباراة المقبلة أمام فريق البطائح ضمن الجولة الـ20».

وبسؤاله عن التفاصيل الصغيرة التي صنعت الانتصار للنصر أمام الشارقة، أوضح: «النصر خاض المباراة بروح جماعية من جميع اللاعبين. في أغلب الأوقات طبقوا خطة اللعب، ونحن هنا لنشجعهم على العمل ونقدم لهم الخطة، لكنهم في النهاية أظهروا الشخصية وجعلوا أنفسهم فخورين».