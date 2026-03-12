غازي الشمري: من الصعب تعويض الأخطاء أمام فريق بحجم شباب الأهلي

أكد مدرب كلباء، العراقي غازي الشمري أن فريق شباب الأهلي استحق الفوز الذي حققه في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 19 من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن ارتكاب الأخطاء أمام فريق يمتلك جودة كبيرة من اللاعبين مثل شباب الأهلي يجعل المهمة أكثر صعوبة في التعويض.

وجاءت تصريحات الشمري عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها كلباء أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-5، الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بنادي شباب الأهلي.

وقال الشمري في تصريحات لـ "الإمارات اليوم": "نبارك لفريق شباب الأهلي هذا الفوز، فقد قدم مباراة جيدة واستحق النتيجة التي خرج بها في نهاية اللقاء".

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وأعتقد أن أول 30 دقيقة كانت جيدة بالنسبة لنا، حيث لعب الفريق بتنظيم جيد ونجحنا في مجاراة شباب الأهلي خلال تلك الفترة، ولكن من الصعب ارتكاب أخطاء أمام فريق مثل شباب الأهلي، لأن لديهم لاعبين يملكون جودة عالية وقادرين على استغلال أي خطأ".

وتابع: "حالة الطرد أثرت علينا بالتأكيد، لأن اللعب بنقص عددي أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي يجعل الأمور أكثر صعوبة، كانت لدينا فرصة أو فرصتان قريباً من المرمى، لكننا لم ننجح في استغلالهما بالشكل المطلوب".

وكان كلباء قد لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعبه سيكو جاساما لتعمد إيذاء الخصم.

وأوضح الشمري: "الأهداف التي تلقيناها في وقت قصير لم تمنحنا الفرصة الكافية لتنظيم صفوفنا أو العودة إلى أجواء المباراة، بصراحة فريق شباب الأهلي يضم جودة عالية من اللاعبين، ونبارك لهم مرة أخرى لأنهم استحقوا الفوز".