إيلفودا: أعتذر لجمهور كلباء على خماسية شباب الأهلي.. نتحمل المسؤولية

أكد لاعب كلباء الألباني ريجان إيلفودا أن فريقه مرّ بيوم صعب خلال مواجهة شباب الأهلي، الأربعاء، التي انتهت بخسارة كلباء بنتيجة 1-5 في الجولة 19 من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن كرة القدم تشهد أحياناً مثل هذه الأيام التي لا يسير فيها كل شيء بالشكل المطلوب.

وجاءت تصريحات إيلفودا عقب المباراة التي أقيمت على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، والتي شهدت تفوقاً واضحاً لأصحاب الأرض، في مباراة حاول خلالها كلباء العودة في النتيجة لكنه لم يتمكن من مجاراة القوة الهجومية لشباب الأهلي.

وقال إيلفودا لـ "الإمارات اليوم": "كان يوماً سيئاً بالنسبة لنا، ولا أعرف كيف يمكن أن أشرح ما حدث في المباراة، ارتكبنا بعض الأخطاء، وهذه هي كرة القدم، ففي بعض الأيام لا تسير الأمور كما نريد، في كرة القدم أحياناً تمر بيوم صعب، وهذا ما حدث معنا في هذه المباراة، علينا أن نتحمل المسؤولية ونعمل على العودة سريعاً، لأن الفريق قادر على تقديم مستوى أفضل في المباريات القادمة".

وأضاف: "علينا أن نعود بقوة في المباراة المقبلة، وأن نقدم أداء أفضل يعكس إمكانات الفريق الحقيقية. نحن بحاجة إلى استعادة ثقتنا وتقديم مباراة قوية تعيد الفريق إلى الطريق الصحيح".

كما وجه إيلفودا رسالة اعتذار إلى جماهير كلباء بعد الخسارة الكبيرة، مؤكداً أن اللاعبين يشعرون بمسؤولية كبيرة تجاه الجماهير والنادي وأضاف: "نعتذر لجماهير كلباء على هذه النتيجة، ونعرف أنهم كانوا ينتظرون منا أداء أفضل، سنحاول تعويضهم في المباراة القادمة من خلال تحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية".

واختتم إيلفودا حديثه بالتأكيد على أن الفريق سيعمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء والعودة بشكل أقوى، معرباً عن أمله في أن يقدم كلباء مباراة قوية في الجولة المقبلة ويظهر بالشكل الذي يليق باسم النادي.