سوزا: «المثلثات والمربعات» وراء الفوز بخماسية على كلباء

أعرب مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن سعادته الكبيرة بالفوز العريض الذي حققه فريقه على كلباء بنتيجة 5 - 1 أمس في الجولة الـ 19 من دوري المحترفين، مؤكداً أن الفوز بنتيجة كبيرة يؤكد القوة الهجومية في الفريق، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مباراة قوية من الناحية التكتيكية والهجومية، ونجحوا في تنفيذ الخطة الموضوعة بالشكل المطلوب.

وقال لـ «الإمارات اليوم»: «إن المباراة لم تكن سهلة رغم النتيجة الكبيرة، وفريق كلباء يعد من الفرق التي غالباً ما تفرض صعوبات على شباب الأهلي في المواجهات السابقة».

وأضاف: «أنا سعيد بالنتيجة الكبيرة التي حققها الفريق أمام خصم دائماً ما يصعب مهمتنا في المباريات، دخلنا اللقاء بالشكل الذي تم الاتفاق عليه من الناحية التكتيكية، ونجح اللاعبون في تنفيذ التعليمات سواء في الشوط الأول أو الثاني».

وتابع: «دخلنا الشوط الأول بالشكل الهجومي الذي خططنا له، واعتمدنا على التحركات الجماعية واللعب بالمثلثات والمربعات الفنية، إلى جانب التسديدات على المرمى، وهو ما منحنا أفضلية واضحة».

وأضاف مدرب شباب الأهلي: «في الشوط الثاني دخل اللاعبون بنفس الروح والطموح، واستمر الفريق في الضغط الهجومي، وهو ما أكد الفوز الكبير والطريقة الجيدة التي ظهر بها الفريق خلال المباراة».

وقال باولو سوزا: «واجهنا بعض الصعوبات في فترات من المباراة بسبب اعتماد المنافس على الهجمات المرتدة، لكن اللاعبين تعاملوا معها بشكل جيد، ونجحنا في السيطرة على مجريات اللعب، لم نكن مضطرين للخروج بسرعة من الخلف، بل حاولنا بناء الهجمات بشكل منظم، ونجح اللاعبون في تقديم مباراة جيدة من الناحية الفنية».

وتابع مدرب شباب الأهلي: «خلقنا العديد من الفرص ونجحنا في تسجيل عدة أهداف، وهذا يؤكد أن الفريق يملك القدرة على صناعة الفرص والتسجيل في أي مباراة، الكرة الإنتاجية كانت مميزة، وكان لدينا لعب عمودي واضح باتجاه مرمى الخصم، وكان من الممكن أن نخرج بنتيجة أكبر من التي انتهت عليها المباراة».