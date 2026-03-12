بطل الملاكمة أنتوني جوشوا يختار الاستقرار في دبي

حسم بطل الملاكمة البريطاني أنتوني جوشوا (36 عاماً) الجدل حول مستقبله الشخصي، بقراره الانتقال للعيش بشكل دائم في إمارة دبي بدولة الإمارات، منهياً بذلك سنوات طويلة من الإقامة في المملكة المتحدة.

وبحسب ما نشرته صحف عالمية مثل "ديلي ميل" و"ذا ميرور"، فإن التأكيد الرسمي جاء عبر سجلات الشركات الخاصة بجوشوا في 7 مارس 2026، حيث قام الملاكم بتحديث بياناته الرسمية مدرجاً دولة الإمارات العربية المتحدة كمكان إقامته الدائم بدلاً من بريطانيا.

وأشارت التقارير إلى أن "النظام الضريبي" كان أحد أبرز المحفزات لهذا الانتقال، إذ سدد جوشوا ضرائب باهظة في بريطانيا بلغت نحو 11 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي وحده، بينما يمنحه العيش في إمارة دبي ميزة الإعفاء من ضريبة الدخل على أرباحه العالمية.

أما على الصعيد الإنساني، فقد أكد مقربون من البطل البريطاني أن الانتقال يمثل "بداية جديدة" للهروب من ذكريات أليمة، بعد فقده لاثنين من أصدقائه المقربين في حادث سير مأساوي بنيجيريا أواخر عام 2025، مما جعله يبحث عن بيئة مستقرة وآمنة للتدريب والعيش.