«نقطة» لا تكفي خورفكان.. ولم تنقذ دبا

واصلت التعادلات ظلالها الثقيلة على مشوار فريقَي خورفكان ودبا هذا الموسم، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة الـ19 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو 1500 متفرج، في نتيجة لم تقدم حلاً لأي من الفريقين، إذ لا تكفي خورفكان، ولم تنقذ دبا «الأخير».

ويعكس التعادل صورة متكررة من معاناة الفريقين خلال الموسم الحالي، بعدما وقع كلٌ منهما في فخ التعادل خمس مرات، ليحصد خمس نقاط فقط من تلك المباريات، مقابل خسارة 10 نقاط كانت كفيلة بتحسين موقعهما في جدول الترتيب، وإبعادهما عن ضغوط القاع.

وجاءت المباراة امتداداً لهذا السيناريو، حيث طغى الحذر التكتيكي على الأداء، وغابت الفاعلية الهجومية، ليعجز الطرفان عن ترجمة محاولاتهما إلى أهداف أو اقتناص النقاط الثلاث التي كانت ستمنح أحدهما دفعة حقيقية في جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة رفع خورفكان رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ10، مقابل 14 نقطة لدبا في المركز الأخير، لتبقى معركة الهروب من القاع مفتوحة، فيما تستمر التعادلات في استنزاف نقاط ثمينة من رصيد الفريقين مع اقتراب الدوري من مراحله الحاسمة.