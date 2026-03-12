سلطان عادل: نخدم أنفسنا أولاً وبعدها لكل حادث حديث

أكّد مهاجم شباب الأهلي الدولي، سلطان عادل، أن فريقه مطالب بالتركيز على نتائجه في الجولات المتبقية من دوري المحترفين لكرة القدم إذا أراد مواصلة المنافسة على اللقب، مشدداً على أن الطريق يبدأ بتحقيق الانتصارات من دون الالتفات لحسابات المنافسين.

وقال عادل في تصريحات صحافية عقب فوز شباب الأهلي الكبير على اتحاد كلباء 5-1 ضمن الجولة الـ19، أمس، رداً على سؤال حول حظوظ الفريق في سباق اللقب: «نحن نأخذ كل مباراة على حدة، علينا أن نخدم أنفسنا أولاً وبعدها لكل حادث حديث».

وأضاف: «بعد التعادل في المباراتين الماضيتين أمام الوصل والوحدة عاهدنا أنفسنا على العودة بشكل أقوى، وتقديم مستوى مميّز، وأعتقد أننا كنا على قدر المسؤولية».

وكان شباب الأهلي قدّم عرضاً هجومياً قوياً على استاد راشد، ليحقق فوزاً كبيراً على اتحاد كلباء بنتيجة 5-1، بحضور 823 متفرجاً، ليستعيد «فرسان دبي» الصدارة مؤقتاً برصيد 46 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن العين الذي يواجه الوصل مساء اليوم، فيما تجمّد رصيد اتحاد كلباء عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وسجّل أهداف المباراة محمد جمعة المنصوري (36)، وكون سانتوس سيلفا (46)، ويوري سيسار سانتوس (55 و58)، قبل أن يضيف البديل سردار آزمون الهدف الخامس (77)، بينما سجّل ريني العزنس هدف كلباء الوحيد في الدقيقة 79.

