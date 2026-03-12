لوكا: النصر كان بحاجة ماسة لنقاط الشارقة

قال لاعب النصر، الصربي لوكا ميليفوييفيتش، إن الفوز الذي حققه فريقه على الشارقة، أمس، 2-1، أمام 1271 متفرجاً، كان مهماً بعد فترة من النتائج غير المُرضية، مشيراً إلى أن «العميد» كان قريباً من الانتصار في مباريات عدة سابقة، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك.

وأضاف اللاعب في تصريحات صحافية عقب المباراة: «ربما على الورق كانت النتائج تبدو سلبية في المباريات الماضية، لكننا في الواقع لم نخسر كثيراً منها، لذلك كان من المهم جداً بعد فترة طويلة أن نحقق الفوز، خصوصاً أمام فريق قوي مثل الشارقة».

ولم يتذوق النصر طعم الفوز في المباريات السبع الماضية، إذ تضمنت نتائجه خمسة تعادلات وخسارتين، قبل أن يحقق الفوز على الشارقة، أمس، ضمن الجولة الـ19 لدوري المحترفين.

وقال: «أعتقد أن أداءنا كان جيداً جداً. صنعنا عدداً من الفرص وقدمنا كرة قدم أفضل، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف. في آخر 20 دقيقة من الشوط الثاني حاولنا حسم المباراة بتسجيل هدف ثالث، لكن الشارقة دفع ببعض اللاعبين الجدد، ما زاد من الضغط علينا».

وأوضح لوكا: أن «الهدف الذي استقبلناه جاء نتيجة خطأ في بناء الهجمة، وبعدها أصبح الفريق متوتراً، لأنه يريد الحفاظ على النتيجة».

وأنهى الفريق الضيف الشوط الأول متقدماً بهدف سجّله الصربي لوكا ميليفوييفيتش من ركلة جزاء (30).

وفي الشوط الثاني عزّز عبدالله توريه تقدم النصر بهدف ثانٍ، بعدما تابع عرضية من زميله حسين مهدي (67).

وقلّص عثمان كامارا الفارق بعد مجهود فردي مميّز، قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس أحمد شامبيه (81).

وبهذا الفوز، ردّ النصر اعتباره من خسارته أمام الشارقة في مواجهة الدور الأول التي انتهت بنتيجة 4-2، كما عزّز تفوقه التاريخي على «الملك» في مواجهات دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 13 انتصاراً، مقابل 12 للشارقة، بينما حضر التعادل في سبع مباريات.