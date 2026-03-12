«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بطلاً لـ «كأس منصور بن زايد 2026»

شهد الأمين العام لديوان الرئاسة أحمد بن محمد الحميري، مساء أول من أمس، ختام بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026»، على «ملعب قصر الإمارات» بأبوظبي.

وتوّج الحميري فريق «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بطلًا للنسخة الـ13 من البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» بركلات الترجيح (5-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وتقام البطولة برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم «اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة» بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، وتُجسّد البطولة اهتمام سموّه وحرصه الدائم على دعم الرياضة والحركة الشبابية في الدولة، وتعزيز دور الفعاليات الرمضانية في تشجيع المجتمع على تبنّي أسلوب رياضي نشط يُسهم في رفع جودة الحياة، ونشر ثقافة الرياضة وتوطيد أواصر الترابط بين المشاركين في بيئة إيجابية محفزة.

حضر الحفل الختامي للبطولة مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة راشد سعيد العامري، والمستشار في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، حمد عبدالرحمن المدفع، ورئيس رابطة المحترفين النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الجنيبي، وعدد من المسؤولين في الديوان، وممثلي الشركات الراعية، ومختلف وسائل الإعلام، والقطاع الرياضي في الدولة.

وبهذه المناسبة، أكّد أحمد الحميري، أن النجاح الاستثنائي الذي حققته النسخة الـ13 يُجسّد الرؤية السديدة لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في دعم الرياضة بالدولة، وأضاف: «إن هذه البطولة أصبحت منصة رائدة لترسيخ قيم التواصل والترابط المجتمعي في أجواء رمضانية مميزة، وإن رعاية سموّه الدائمة واهتمامه بجعل الرياضة ركيزة لجودة الحياة، انعكسا بوضوح على تطور البطولة فنياً وتنظيمياً، لتواصل مسيرتها الناجحة التي انطلقت منذ سنة 2012 كأحد أبرز الملتقيات الرياضية المؤسسية». من جانبه، أشاد مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة راشد سعيد العامري، بالمستوى التنافسي الرفيع، قائلاً: «نبارك لفريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء هذا اللقب المستحق، ونُثمن الروح الرياضية العالية التي ميّزت الفرق الـ16 المشاركة، وقد كانت هذه النسخة استثنائية بتزامنها مع عام الأسرة، حيث نجحنا في توسيع نطاق الفعاليات لتشمل الأنشطة الرقمية والمجتمعية، مؤكّدين التزامنا بتقديم حدث يجمع بين التميز الميداني والتفاعل الأسري والمجتمعي».

وعلى هامش البطولة، شهدت منطقة المشجعين عدداً من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية، أبرزها كأس البلاي ستيشن للناشئين (10–17 سنة)، التي تُوّج بلقبها سعيد طارق الحبسي بعد منافسات حماسية بين المشاركين، في أجواء تفاعلية مميزة أُقيمت تزامناً مع «عام الأسرة».