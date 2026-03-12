«إقامة دبي» تختتم الدورة الرمضانية بمشاركة 10 فرق

اختتمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم النسخة 12، التي أقيمت على ملعب إقامة دبي في منطقة العوير، بمشاركة 10 فرق تمثل مختلف قطاعات الإدارة، حيث تُوِّج فريق الموارد البشرية والمالية بلقب البطولة.

حضر ختام البطولة مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، الفريق محمد أحمد المري، ونائب المدير العام اللواء عبيد مهير بن سرور، إلى جانب عدد من مساعدي المدير العام والموظفين.

واختتمت البطولة بالمباراة النهائية التي جمعت فريق الموارد البشرية والمالية مع فريق قطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية، في مواجهة اتسمت بالحماسة والتحدي، حيث تُوِّج فريق الموارد البشرية والمالية بلقب البطولة.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي: المركز الأول: فريق قطاع الموارد البشرية والمالية، المركز الثاني: فريق قطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية، المركز الثالث: فريق قطاع شؤون المنافذ الجوية.

كما شهد ختام البطولة تكريم عدد من المتميزين، حيث حصل اللاعب عيسى وليد عبيد من فريق الموارد البشرية والمالية على جائزة هدّاف البطولة، بينما نال عبدالله سعيد سالم من قطاع المنافذ البحرية والجوية جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل عبدالله لشكري محمد من فريق تنظيم علاقات العمل على جائزة الإداري المميّز، كما حصل على لقب أفضل حارس، حسن علي البلوشي من فريق الموارد البشرية والمالية.

وتأتي هذه البطولة في إطار حرص إقامة دبي على تعزيز الروح الرياضية بين الموظفين، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التواصل المؤسسي وجودة الحياة في بيئة العمل.