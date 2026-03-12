«الإمارات للدرّاجات» يتصدر الترتيب العام في سباق تيرينو - أدرياتيكو

تصدر درّاج فريق «الإمارات أكس آر جي» للدرّاجات الهوائية، المكسيكي ديل تورو، الترتيب العام، على الرغم من تحقيقه المركز الثاني، أول من أمس، في المرحلة الثانية من سباق تيرينو - أدرياتيكو في إيطاليا البالغ طوله 206 كيلومترات، وتضمن مقاطع عدة من الطرق الحصوية في الجزء الأخير قبل خط النهاية.

وشهدت المرحلة الثانية واحداً من أكثر أيام السباق قوة وإثارة، بعد ارتفاع معدل الأمطار، والطرق الزلقة، ما صعّب مهمة الدرّاجين قبل الوصول إلى خط النهاية.

من جانبه، تصدر المرحلة الثانية الدرّاج ماثيو فان من فريق البسين بريميير تيك، بينما جاء ثالثاً جوليو بيليتزاري من فريق ريد بل.