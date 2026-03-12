غوران: البداية المخيّبة كلّفت عجمان الخسارة أمام البطائح

وصف مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، أداء فريقه في أول 45 دقيقة أمام البطائح بأنه «مخيّب»، مؤكداً أن اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المطلوب رغم التحضيرات الجيدة التي سبقت اللقاء الذي خسره «البرتقالي» بهدف دون مقابل أول من أمس، ضمن الجولة 19 من دوري المحترفين.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفريق كان مستعداً بشكل جيد للمواجهة من الناحية التنظيمية، إلا أن استقبال هدف مبكر أربك حسابات عجمان ومنح المنافس أفضلية في بعض فترات اللقاء».

وأضاف: «البطائح تمكن من فرض سيطرته نسبياً في تلك الفترة وخلق عدداً من الفرص، في حين لم ينجح عجمان في الوصول إلى المرمى بالفاعلية المطلوبة، غير أن الجهاز الفني حاول معالجة الوضع بين شوطي المباراة».

وأوضح: «حاولنا في الشوط الثاني تغيير أسلوب اللعب والاعتماد على نزعة هجومية أكبر من أجل العودة إلى أجواء المباراة، إذ سعى اللاعبون إلى خلق مساحات بين خطوط المنافس والضغط بشكل أكبر في المناطق الأمامية، ما أعاد للفريق خطورته وتأثيره طوال النصف الثاني من المباراة».

وتابع غوران: «فريقي صنع بعض الفرص، لكنه لم يتمكن من استثمارها بالشكل الأمثل. الفاعلية الهجومية كانت أحد الجوانب التي لم تكن بالمستوى المأمول في المباراة».

وأكمل: «بشكل عام، أداء الفريق في هذه المباراة لم يكن بالمستوى نفسه الذي ظهر به في عدد من المباريات الأخيرة. أعترف بأن كرة القدم تشهد أحياناً مثل هذه التفاوتات في الأداء، لكن الأهم هو التعامل معها والعمل على تصحيح الأخطاء سريعاً».

وأكد مدرب عجمان ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة، خصوصاً أن الفريق يملك إمكانات أكبر مما ظهر به في لقاء البطائح.

وقال: «تحدثت مع اللاعبين عقب المباراة للوقوف على أسباب التراجع في بعض فترات اللقاء، والعمل على معالجة هذه الجوانب خلال المرحلة المقبلة. بالتأكيد سنعمل خلال الأيام المقبلة على تحليل المباراة بشكل مفصل عبر الفيديو، لتقييم الأداء الفني وتصحيح الأخطاء، بما يساعد الفريق على العودة بصورة أقوى في الاستحقاقات المقبلة».

