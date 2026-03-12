المازمي: توقيت فوز البطائح على عجمان «بالغ الأهمية»

حقق البطائح مكاسب عدة بعد فوزه على ضيفه عجمان بهدف دون رد، أول من أمس، في الجولة الـ19 من دوري المحترفين، ليعود إلى طريق الانتصارات بعد غياب دام 55 يوماً، في وقت شدد عضو اللجنة الفنية في نادي البطائح والمشرف على الفريقين الأول والرديف، عبدالعزيز المازمي، على أن «توقيت فوز البطائح على عجمان بالغ الأهمية».

وكان آخر انتصار حققه البطائح قد جاء على حساب الشارقة في الجولة العاشرة من الدوري، قبل أن يمر الفريق بسلسلة من النتائج المتباينة تضمنت أربعة تعادلات أمام كل من بني ياس والجزيرة والوحدة والظفرة، إضافة إلى خسارتين أمام الوصل وبني ياس.

وحقق البطائح بهذا الانتصار إنجازاً لافتاً بكسر عقدة عجمان في مواجهات الفريقين بالدوري، بعدما فشل سابقاً في تحقيق أي فوز خلال سبع مباريات جمعتهما في دوري المحترفين، انتهت أربع منها لصالح عجمان مقابل ثلاث تعادلات.

كما نجح دفاع البطائح في الحد من خطورة مهاجم عجمان المغربي وليد أزارو، الذي كان أحد أبرز عناصر التفوق الهجومي لفريقه في مواجهات الفريقين السابقة، إذ أسهم في 10 أهداف سجلها عجمان في شباك البطائح، بواقع أربعة أهداف وست تمريرات حاسمة.

وعلى مستوى جدول الترتيب، منح الفوز البطائح دفعة مهمة في صراع الهروب من المراكز المتأخرة، إذ رفع رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ13، بفارق نقطة واحدة عن بني ياس صاحب المركز الـ12، ونقطتين عن الظفرة صاحب المركز الـ11، الذي تجمد رصيده عند 18 نقطة عقب خسارته أمام الجزيرة.

من جهته، قال عبدالعزيز المازمي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفوز على عجمان جاء في توقيت بالغ الأهمية بعد سلسلة من النتائج الصعبة التي مر بها الفريق في الفترة الماضية».

وأضاف المازمي: «اللاعبون كانوا بحاجة ماسة إلى تحقيق هذا الانتصار من أجل استعادة الثقة والعودة إلى الطريق الصحيح»، مشيراً إلى أن «الفريق تعرض لضغط كبير نتيجة النتائج السلبية، رغم أن بعض المباريات التي خسرها لم تعكس الأداء الحقيقي للبطائح».

وأضاف: «خسرنا في مباريات عدة بفوارق بسيطة، مثل مواجهة بني ياس التي انتهت بهدف دون مقابل، رغم أن الفريق قدم مستويات جيدة في أكثر من مباراة دون أن ينجح في تحقيق النتيجة التي يستحقها».

وأشار إلى أن «الجهاز الفني عمل بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة لمعالجة الأخطاء، خاصة عقب مباراة بني ياس، إذ عقدنا اجتماعاً مطولاً ضم الجهاز الفني وعدداً من اللاعبين، جرى خلاله بحث أسباب التراجع والاتفاق على فتح صفحة جديدة في المرحلة المقبلة، اعتباراً من مباراة عجمان».

وأوضح المازمي أن «الجهاز الفني أجرى بعض التعديلات الفنية على أسلوب اللعب والخطة التكتيكية بعد مناقشتها مع إدارة الفريق، وبفضل التعاون بين مختلف الأطراف داخل النادي أسهم ذلك في ظهور الفريق بصورة أفضل خلال مباراة عجمان».

وفي ما يتعلق برحيل اللاعب أناتولي وتأثير خروجه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على البطائح، قال: «البطائح لا يعتمد على لاعب واحد، والفريق حقق نتائج جيدة حتى في غيابه، بدليل فوزنا على عجمان».

واختتم المازمي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الفريق على مواصلة التحسن خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الفوز نقطة انطلاق نحو تحقيق نتائج أفضل وتحسين موقع الفريق في جدول الترتيب.