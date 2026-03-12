«طموحات متباينة» في قمة العين والوصل

سيكون استاد هزاع بن زايد عند الساعة 9:30 من مساء اليوم مسرحاً لمواجهة القمة بين العين وضيفه الوصل في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري المحترفين لكرة القدم، في لقاء تتباين فيه طموحات الفريقين ما بين الحفاظ على الصدارة والاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويدخل العين المباراة وفي رصيده 44 نقطة بطموح واضح، يتمثل في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارته لجدول الترتيب، خصوصاً أن الفريق يقدّم موسماً لافتاً حتى الآن، ويطمح إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب ومواصلة الابتعاد في الصدارة.

ويعوّل «الزعيم» في هذه المواجهة على عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة، والرغبة في إقصاء «الإمبراطور» من دائرة المنافسة للاستعداد لسلسلة المواجهات الأخرى الصعبة التي تنتظره أمام الوحدة وشباب الأهلي.

ويتسلح الفريق باكتمال صفوفه بعودة الثنائي أليخاندرو كاكو ورامي ربيعة بعد انتهاء الإيقاف، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فلاديمير ايفيتش خيارات إضافية على مستوى التشكيلة الأساسية.

وفي المقابل، يدخل الوصل صاحب المركز الخامس برصيد 30 نقطة، المباراة وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزّز فرصه في التقدم أكثر في جدول الترتيب، ومواصلة الوجود ضمن فرق المقدمة.

وسيكون مدرب الوصل البرتغالي روي فيتوريا مطالباً بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض غياب لاعبه علي صالح بداعي الإيقاف، وهو أحد العناصر المهمة في التشكيلة، الأمر الذي قد يفرض بعض التعديلات على أسلوب اللعب أو الخيارات الهجومية للفريق.

ويدرك الوصل أن تحقيق الفوز على المتصدر سيمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة على إنهاء المشوار في أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الخارجية على أقل تقدير، ما يجعل المواجهة مفتوحة على مختلف الاحتمالات في قمة اعتادت أن تحمل الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.

ويستقبل بني ياس على ملعبه في الساعة 9:30 مساءً ضيفه الوحدة في مواجهة لا تقل أهمية، خصوصاً أن كلا الفريقين يدخل اللقاء بطموحات مختلفة، في ظل سعي كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية تعزّز موقعه في جدول الترتيب.

ويخوض بني ياس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في الفترة الماضية، حيث تمكن من الفوز على البطائح في الجولة السابقة، قبل أن يحقق فوزاً مهماً آخر على الوصل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل هذه المواجهة.

ويسعى «السماوي» إلى استثمار هذه الحالة الإيجابية لمواصلة نتائجه الجيدة، وتحقيق نتيجة جديدة تساعده على الابتعاد أكثر عن مناطق الخطر، خصوصاً أنه يحتل حالياً المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، ويأمل تعزيز رصيده، والتقدم خطوة إضافية في سلم الترتيب.

بدوره، يدخل الوحدة اللقاء وهو يبحث عن العودة سريعاً إلى سكة الانتصارات، بعد تعادله في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 أمام شباب الأهلي، وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة نتائجه الإيجابية في الفترة الماضية.

ويطمح «العنابي» إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز موقعه في المراكز المتقدمة، إذ يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 34 نقطة، كما يأمل تقليص الفارق مع فرق الصدارة ومواصلة الضغط في سباق المنافسة على اللقب، الأمر الذي يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة له في هذه المرحلة من الموسم.