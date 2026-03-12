«الآسيوي» يتجه إلى إقامة مؤجلات «النخبة» و«آسيا 2» في أبريل

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعاً مع الاتحادات الخليجية لبحث المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة، ومواجهات ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2، وذلك لتحديد جدول المباريات قبل انطلاق الأدوار الإقصائية للقارة، المقرر انطلاقها في 16 أبريل المقبل، كما علمت «الإمارات اليوم» أن الموعد الأقرب لإقامة المباريات المؤجلة سيكون في شهر أبريل نفسه، قبل إقامة الأدوار الإقصائية في السعودية.

ويأتي الاجتماع بعد أن أعلن الاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات ثمن نهائي «النخبة» وربع نهائي أبطال آسيا 2 لمنطقة الغرب إلى موعد لاحق، بدلاً من المواعيد السابقة التي كانت مقررة في مارس الجاري.

وكان الاتحاد قد أوضح في بيان، أنه سيكشف التحديثات المتعلقة بالمباريات المؤجلة لاحقاً.

وشملت المباريات المؤجلة مواجهة الوحدة مع الاتحاد السعودي، وشباب الأهلي مع تراكتور الإيراني، والسد القطري مع الهلال السعودي، والدحيل القطري مع الأهلي السعودي، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مواجهة الوصل مع النصر السعودي، والحسين الأردني مع الأهلي القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

ولم يحدد الاتحاد الآسيوي بعد شكل الأدوار المقبلة، سواء كانت بنظام الذهاب والإياب أو مباراة واحدة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي خلال الاجتماع.

وكانت الأندية السعودية قد قدمت مقترحاً، وذلك بإقامة مواجهة واحدة في ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بدلاً من نظام الذهاب والإياب، والأمر نفسه بالنسبة إلى دوري أبطال آسيا 2. وفي المقابل علمت «الإمارات اليوم» أن أندية الوحدة وشباب الأهلي والوصل تتمسك بإقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب، وذلك عقب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباريات الذهاب لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، نظراً للظروف الإقليمية الحالية في المنطقة، حيث طالبت أندية الإمارات بتكافؤ الفرص مع المنافسين في المرحلة الحاسمة من البطولتين القاريتين.